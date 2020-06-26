Звезды, отрицающие пластические операции 

Не каждая медийная личность готова говорить об изменениях открыто.

На днях Ксения Собчак поделилась с подписчиками видео из больничной палаты, на котором рассказала, что находится в больнице по причине травмы носа и сотрясения. Подписчики телеведущей разделились на три лагеря: кто-то просто поддерживает любимую звезду, другие предполагают, что в семье Собчак произошел конфликт, а третья сторона подозревает пластическую операцию, о которой Собчак просто не хочет говорить.

Последняя версия довольно часто всплывает, когда мы начинаем сравнивать ранние фото звезд с современными: изменения есть, но не каждый готов в этом признаться. Сегодня мы попытаемся разобраться, кто из западных коллег наших селебритис никак не хочет признаваться в «дружбе» с пластическим хирургом.

Актриса, получившая мировую популярность в середине нулевых, была милашкой еще в юности, однако, звезда-Меган кардинально отличается от своей ранней версии.

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Пластические хирурги, к которым журналисты обращались за комментариями, говорят о как минимум одной ринопластике: носик Фокс действительно стал более изящным. Кроме того, Меган «подозревают» в изменении формы губ, по крайней мере, верхняя губа подвергалась коррекции, в чем также не сомневаются врачи. Помимо прочего, скулы актрисы стали более острыми, чем в юности, в чем, скорее всего, заслуга пластического хирурга. Сама Фокс категорически отрицает любое вмешательство.

Рене Зеллвегер

Мы всегда знали Рене как девушку с приятным и добрым лицом, однако, в 2014 году актриса изменилась настолько, что даже самые преданные поклонники с трудом разглядели своего кумира. На все вопросы, связанные с изменениями, Зеллвегер старалась не отвечать, якобы переживая из-за критики. Пластические хирурги, тщательно изучив фото, не нашли следов серьезных вмешательств, но все же подтвердили, что актриса — частый гость косметолога. Но в чем специалисты сходятся во мнении — Рене сделала маммопластику, что никак не испортило звезду.

Нет, модель не решилась на увеличение груди, что очень разумно с ее стороны: объемная грудь на изящном теле смотрится инородно. Но британка все же решилась на изменение формы носа, в чем уверены и пластические хирурги. Модель заузила кончик носа и подкорректировала переносицу. Кроме того, губы Роузи также изменились, если сравнить фото модели из разных десятилетий. По мнению хирургов, такие незначительные вмешательства пошли внешности девушки на пользу, хоть сама она не спешит признаваться в любви к эстетическим процедурам.

Актриса всегда отличалась пышными формами и никогда не отличалась худосочностью, но несмотря на природные данные, актриса все же решилась на коррекцию формы груди.

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И нет, сама Хайек не спешит об этом рассказывать, в этом уверены пластические хирурги. Сальма стала мамой после 40, кормила ребенка грудью, а это, по мнению специалистов, не может не отразиться на внешнем виде груди. Сегодня актрисе за 50, ее грудь держит потрясающую форму, что также подтверждает наличие имплантатов в груди, здесь специалисты непоколебимы.