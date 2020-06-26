Буйнова похоронят рядом с Заворотнюк 

Певца похоронят рядом с родными Анастасии Заворотнюк

Страдающий онкологией Александр Буйнов уже забронировал себе место на кладбище. Участок, который он для себя выбрал, находится на кладбище неподалеку от деревни Анкудиновское Новомосковского административного округа, неподалеку от могил родственников звезды сериала «Моя прекрасная няня» Анастасии Заворотнюк — отца актрисы, ее старшего брата и его жены. Напомним, что теледива тоже уже не первый год борется с раком — злокачественной опухолью головного мозга.

«Я забил себе место в деревне, где я живу. Зачем мне Москва?»

— заявил он в беседе с журналистами «Экспресс газеты». Известно, что у звезды есть шикарный дом в поселке Крекшино в Подмосковье. Именно возле этого поселка и расположено вышеупомянутое кладбище.

Буйнову диагностировали рак предстательной железы около девяти лет назад — в 2011 году. Благо, недуг был обнаружен на ранней стадии. Шоумен прошел курс химиотерапии, после этого случилась ремиссия. Но через несколько лет после этого возникли слухи о том, что у Александра произошел рецидив.

Тогда его близкие выступили с опровержением этой информации, но его поклонники до сих пор переживают за артиста. Как бы то ни было, исполнитель все же решил озаботиться вопросом своего захоронения заранее.