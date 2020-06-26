Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

Бари Алибасов оказался в психиатрической больнице 

Teleprogramma.pro и ещё 9 4 часа назад
Бари Алибасов оказался в психиатрической больнице
Фото: Teleprogramma.pro
Продюсер группы «На-на» Бари Алибасов оказался в психиатрической больнице. Сейчас за его жизнь борются доктора.
Известно, что продюсер проходил в последнее время лечение в московской клинике, но оттуда его сегодня увезла скорая. У Бари Каримовича — нестабильное состояние на фоне принимаемых препаратов. Медики его осмотрели и решили отправить к психиатрам, сообщает телеграм-канал Mash.
Отметим, что ранее дочь актрисы Лидии Федосеевой-Шукшиной Ольга говорила, что Алибасов плохо себя чувствует. Она утверждала, что он в клинике. Правда, по ее словам, попал он туда, потому что вы последнее время злоупотреблял алкогольными напитками.
Напомним, что Бари Алибасов около двух лет назад сыграл свадьбу с актрисой Лидией Федосеевой-Шукшиной. При этом недавно стало известно, что он переписал одну из квартир супруги на своего помощника. Сам Алибасов утверждает, что ему ничего не надо от семейства Шукшиных. Он якобы ни на что не претендует. Впрочем, родня Федосеевой-Шукшиной считает совсем иначе.
Видео дня. Как живёт вдова Хворостовского
Teleprogramma.pro: последние новости
«Все вопросы к сыну»: Политов высказался об оказавшемся в психбольнице Бари Алибасове «Все вопросы к сыну»: Политов высказался об оказавшемся в психбольнице Бари Алибасове «Я его очень люблю, но как объяснить?»: Муцениеце сделала откровенное признание о Прилучном после развода «Я его очень люблю, но как объяснить?»: Муцениеце сделала откровенное признание о Прилучном после развода «Костя почти всех перепробовал»: продюсер Дзюник обвинил Брежневу в уходе Герцег из «ВИА Гры» «Костя почти всех перепробовал»: продюсер Дзюник обвинил Брежневу в уходе Герцег из «ВИА Гры»
Женский форум 1
Звёзды , Другое , Бари Алибасов
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Главные ошибки в постели, которые совершают женщины
Главные ошибки в постели, которые совершают женщины
Горячая учительница с крепким тылом
Горячая учительница с крепким тылом
«Никогда не дам за деньги»: Асмус о разводе
«Никогда не дам за деньги»: Асмус о разводе
Видео
Модель в нижнем белье сыграла на барабанах
04:13
Модель в нижнем белье сыграла на барабанах
Красота
Дочь Ефремова возмутило поведение журналистов
01:14
Дочь Ефремова возмутило поведение журналистов
Звёзды
«Алкоголик никогда не изменится»
01:41
«Алкоголик никогда не изменится»
Звёзды
Самое лучшее бесплатное удобрение для огорода
03:26
Самое лучшее бесплатное удобрение для огорода
Дом и сад
Знаменитости, которых уже не узнать
12:37
Знаменитости, которых уже не узнать
Звёзды Красота
Почему не стоит держать в доме кактусы
03:11
Почему не стоит держать в доме кактусы
Дом и сад
Как отличить качественный сыр от подделки
02:35
Как отличить качественный сыр от подделки
Еда
Стефания Маликова показала маленького брата
03:09
Стефания Маликова показала маленького брата
Звёзды Дети
Куда пропала Верка Сердючка
03:15
Куда пропала Верка Сердючка
Звёзды
Почему не все сухофрукты полезны
20:00
Почему не все сухофрукты полезны
Еда Здоровье
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение