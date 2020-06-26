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Новое фото Семенович разгромили из-за фотошопа 

Passion.ru и ещё 1 3 часа назад
Новое фото Семенович разгромили из-за фотошопа
Фото: Passion.ru
Анна Семенович проходила курс похудения в элитной клинике, и рассказала, что довольна достигнутым результатом. Но фотографии свои продолжает обрабатывать в фоторедакторе.
40-летняя Анна Семенович поделилась с подписчиками новым фото в ярком летнем платье, но получила изрядную долю критики за чрезмерное увлечение фотошопом. Лицо звезды настолько подверглось ретуши, что поклонники заявили прямо: сама на себя не похожа.
«Не узнать прям-таки. Столько фотошопа», «Откровенный фотошоп», «Чета фотошопа многовато!», «Это кто?», «Отфотошопили прям не узнать», «Очень сильный фотошоп. А так красотка!», «Не похожа на себя», «Прям один фотошоп, куда его столько», «Многовато фотошопа. А так симпатично», «Совсем не похожа. Зачем так. Вы и так красивая. Не надо перебарщивать», «На себя не похожи на этом фото», «Анна Семенович?», «Ну зачем так себя шопить, что не узнать, ужас», — единодушно сошлось во мнении большинство подписчиков певицы.
@ann_semenovich
Но нашлись и те, кто отметил, что Анна в любом виде хороша.
Недавно Анна Семенович провела неделю в центре для похудения. Туда она отправилась после критики поклонников, обвинивших ее в том, что она набрала много лишних кило во время самоизоляции.
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Звёзды , Другое , Анна Семенович
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