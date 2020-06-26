Cтали известны новые подробности развода Пелагеи 

Стали известны новые подробности развода певицы Пелагеи и хоккеиста Ивана Телегина . Изначально сообщалось, что пара расстается мирно и ничего не будет делить через суд. Однако сейчас оказалось, что Телегин после расставания с женой пропал из жизни их общей 3-летней дочери Таисии, а также не оказывает никакой финансовой помощи ребенку. В связи с этим Пелагея будет подавать в суд на алименты.

Поля была вынуждена подать на алименты, потому что Ваня полностью самоустранился. За последние несколько месяцев он видел дочь от силы пару раз по 15-20 минут. Ее успехами совсем не интересовался. Конечно, Пелагея переживает: 3-летнему ребенку сложно объяснить, почему папа вдруг исчез,

— рассказал изданию Starhit семейный юрист Пелагеи.

Что касается недвижимости, то изначально пара решила, что Пелагеи останется квартира в Москве, а Ивану — загородный дом. Юрист рассказал, что квартира была куплена на финансы мамы певицы, а вот четырехэтажный особняк супруги покупали вместе, взяв ипотеку. Юрист убежден, что будет несправедливо, если дом достанется хоккеисту.

Семейный дом покупался для того, чтобы там жила семья с ребенком, а не неверный муж с любовницей. Чего только про это жилье не говорили — что он чуть ли не подарок Телегина жене и дочке. Но Иван не собирался ничего дарить! Теперь можно надеяться, что суд все разделит по закону и справедливости. Ну и квартира, купленная на деньги Полиной мамы, останется Пелагее и Тасе.