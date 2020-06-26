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Бари Алибасов оказался в психбольнице 

Диана Товсепова 3 часа назад
Бари Алибасов оказался в психушке
Фото: Кадр из шоу
73-летний продюсер группы «На-на» Бари Алибасов оказался в психиатрической клинике.
Так, Алибасов некоторое время лечился в московской клинике на фоне нестабильного состояния из-за принимаемых препаратов.
Однако после осмотра медики решили отправить мужчину к специалистам по психиатрии, поэтому сегодня, 26 июня, оттуда его увезла скорая.
По сообщениям некоторых СМИ, Алибасов попал в клинику в том числе и из-за проблем с алкоголем.
Ранее "Рамблер" сообщал о скандале между певицей Любовью Успенской и ее дочерью.
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Звёзды , Бари Алибасов
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