Бари Алибасов оказался в психушке

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73-летний продюсер группы «На-на» Бари Алибасов оказался в психиатрической клинике.

Так, Алибасов некоторое время лечился в московской клинике на фоне нестабильного состояния из-за принимаемых препаратов.

Однако после осмотра медики решили отправить мужчину к специалистам по психиатрии, поэтому сегодня, 26 июня, оттуда его увезла скорая.

По сообщениям некоторых СМИ, Алибасов попал в клинику в том числе и из-за проблем с алкоголем.