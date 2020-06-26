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Политов высказался об оказавшемся в психбольнице Алибасове 

Teleprogramma.pro 2 часа назад
Политов рассказал об оказавшемся в психушке Алибасове
Фото: Teleprogramma.pro
Музыкант Владимир Политов в беседе с корреспондентом портала Teleprogramma.pro заявил, что не может комментировать ситуацию вокруг продюсера группы «На-На» Бари Алибасова. Как известно, тот, по неподтвержденной пока родственниками информации, оказался в психиатрической лечебнице.
«Я комментировать это не буду. Всем занимается сын — Бари Алибасов-младший. Все вопросы к нему. Видимо, ему сейчас не до общения с журналистами, раз он не берет трубку. Он занимается организацией всех дел».
Между тем журналистам нашего портала все-таки удалось дозвониться до сына продюсера. Тот был краток и лаконичен.
«Раньше понедельника без комментариев. Пока ничего вам сказать не могу»,
— заявил Бари Алибасов-младший.
Здоровье 73-летнего продюсера группы «На-На» вызывает беспокойство. Напомним, что в последнее время Бари Алибасов находился в обычной клинике. Как утверждала дочь Лидии Федосеевой-Шукшиной Ольга, Алибасов злоупотреблял алкогольными напитками, поэтому и оказался на больничной койке. Не так давно прошла информация, что ему стало хуже, чем и вызван перевод в психиатрическую лечебницу.
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Звёзды , Владимир Политов , Бари Алибасов
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