Политов рассказал об оказавшемся в психушке Алибасове

Музыкант Владимир Политов в беседе с корреспондентом портала Teleprogramma.pro заявил, что не может комментировать ситуацию вокруг продюсера группы «На-На» Бари Алибасова . Как известно, тот, по неподтвержденной пока родственниками информации, оказался в психиатрической лечебнице.

«Я комментировать это не буду. Всем занимается сын — Бари Алибасов-младший. Все вопросы к нему. Видимо, ему сейчас не до общения с журналистами, раз он не берет трубку. Он занимается организацией всех дел».

Между тем журналистам нашего портала все-таки удалось дозвониться до сына продюсера. Тот был краток и лаконичен.

«Раньше понедельника без комментариев. Пока ничего вам сказать не могу»,

— заявил Бари Алибасов-младший.

Здоровье 73-летнего продюсера группы «На-На» вызывает беспокойство. Напомним, что в последнее время Бари Алибасов находился в обычной клинике. Как утверждала дочь Лидии Федосеевой-Шукшиной Ольга, Алибасов злоупотреблял алкогольными напитками, поэтому и оказался на больничной койке. Не так давно прошла информация, что ему стало хуже, чем и вызван перевод в психиатрическую лечебницу.