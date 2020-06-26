Муцениеце сделала откровенное признание о Прилучном

Семилетний сын Павла Прилучного сдал отца в откровенном разговоре с Агатой Муцениеце . Напомним, 15 июня столичный суд официально развел актеров после почти 10 лет совместной жизни. Сначала Агата не могла поверить, что теперь официально свободна — в разговоре со своим представителем она призналась, что испытывает странное чувство. Позже Агата вновь начала ярко краситься, наряжаться в платья, что означало, что ее жизнь продолжается.

В рамках собственной программы «Честный развод» Муцениеце призналась: ее сын до сих пор надеется, что она и Павел сойдутся, и даже предпринимает попытки, чтобы родители снова были вместе.

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Жестко: Агата Муцениеце запретила фанатам Павла Прилучного упоминать ее имяСпорить с актрисой они не стали и согласились на все ее требования.

«Тимофей меня насмешил недавно. Он сказал: вы же с папой нормально разговариваете? Я сказала: ну да, все хорошо. Он такой: ага, а почему ты тогда к нему не едешь? Я ответила: чтобы не поругаться. И он мне сказал: папа думает, что ты его не любишь. Я ему ответила: папа не прав, я его очень сильно люблю. Но как папе объяснить это? Тимофей: нууу, хороший поцелуй все поправит»,

— смеется Муцениеце, передавая тот диалог.

Сейчас и Тимофей, и Мия продолжают жить на два дома — дети периодически приезжают к папе в загородное поместье, а затем возвращаются к маме в городскую квартиру. Пока Муцениеце решала проблемы с легкими, Павел взял ответственность за детей на себя. Кроме того, Прилучный, как честный муж, проспонсировал лечение супруги — он специально выделил 400 тысяч из собственного бюджета, чтобы помочь Агате быстрее восстановиться.