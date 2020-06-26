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Сын Прилучного и Муцениеце пытается помирить родителей 

Елизавета Назарова 36 минут назад
Муцениеце сделала откровенное признание о разводе
Фото: @agataagata
Актриса Агата Муцениеце рассказала о том, что происходит в ее семье после развода с Павлом Прилучным. Об этом звезда сообщила в программе "Честный развод".
Муцениеце поделилась откровением, что ее сын Тимофей до сих пор верит, что родители вновь сойдутся. Он даже предложил им способ примирения.
"Тимофей меня насмешил недавно. Он сказал: вы же с папой нормально разговариваете? Я сказала: ну да, все хорошо. Он такой: ага, а почему ты тогда к нему не едешь? Я ответила: чтобы не поругаться. И он мне сказал: папа думает, что ты его не любишь. Я ему ответила: папа не прав, я его очень сильно люблю. Но как папе объяснить это? Тимофей: нууу, хороший поцелуй все поправит"
У Прилучного и Муцениеце есть двое детей: Тимофей и Мия. Сейчас они живут на два дома, бывая и у матери, и у отца.
Ранее "Рамблер" сообщал, что Муцениеце запретила фанатам своего бывшего мужа упоминать ее.
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Звёзды , Агата Муцениеце
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