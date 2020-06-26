Стали известны новые подробности развода Пелагеи 

Раскрыты новые подробности того, как будут разводиться хоккеист Иван Телегин и певица Пелагея. Об этом сообщил StarHit со ссылкой на юриста звезды.
Представитель певицы отметил, что после того, как пара объявила о разводе, хоккеист практически не видится с дочерью, а также не оказывает финансовой поддержки.
"Поля была вынуждена подать на алименты, потому что Ваня полностью самоустранился. За последние несколько месяцев он видел дочь от силы пару раз по 15-20 минут. Ее успехами совсем не интересовался. Конечно, Пелагея переживает: 3-летнему ребенку сложно объяснить, почему папа вдруг исчез", — рассказал юрист.
Он также рассказал, какую судьбу ожидает недвижимость бывших возлюбленных. По его словам, квартира в городе была куплена мамой Пелагеи и останется ей, а загородный дом супруги брали в ипотеку.
"Семейный дом покупался для того, чтобы там жила семья с ребенком, а не неверный муж с любовницей. Чего только про это жилье не говорили — что он чуть ли не подарок Телегина жене и дочке. Но Иван не собирался ничего дарить! Теперь можно надеяться, что суд все разделит по закону и справедливости. Ну и квартира, купленная на деньги Полиной мамы, останется Пелагее и Тасе"
Ранее "Рамблер" сообщал, что Лена Миро раскритиковала Пелагею.