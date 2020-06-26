Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

Стали известны новые подробности развода Пелагеи 

Елизавета Назарова 4 часа назад
Стали известны новые подробности развода Пелагеи
Фото: @pelageya_insta
Раскрыты новые подробности того, как будут разводиться хоккеист Иван Телегин и певица Пелагея. Об этом сообщил StarHit со ссылкой на юриста звезды.
Представитель певицы отметил, что после того, как пара объявила о разводе, хоккеист практически не видится с дочерью, а также не оказывает финансовой поддержки.
"Поля была вынуждена подать на алименты, потому что Ваня полностью самоустранился. За последние несколько месяцев он видел дочь от силы пару раз по 15-20 минут. Ее успехами совсем не интересовался. Конечно, Пелагея переживает: 3-летнему ребенку сложно объяснить, почему папа вдруг исчез", — рассказал юрист.
Он также рассказал, какую судьбу ожидает недвижимость бывших возлюбленных. По его словам, квартира в городе была куплена мамой Пелагеи и останется ей, а загородный дом супруги брали в ипотеку.
"Семейный дом покупался для того, чтобы там жила семья с ребенком, а не неверный муж с любовницей. Чего только про это жилье не говорили — что он чуть ли не подарок Телегина жене и дочке. Но Иван не собирался ничего дарить! Теперь можно надеяться, что суд все разделит по закону и справедливости. Ну и квартира, купленная на деньги Полиной мамы, останется Пелагее и Тасе"
Ранее "Рамблер" сообщал, что Лена Миро раскритиковала Пелагею.
Видео дня. Как живёт вдова Хворостовского
Женский форум
Звёзды , Лена Миро , Иван Телегин
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Самая красивая женщина снялась полностью обнаженной
Самая красивая женщина снялась полностью обнаженной
Главные ошибки в постели, которые совершают женщины
Главные ошибки в постели, которые совершают женщины
«Костя почти всех перепробовал»
«Костя почти всех перепробовал»
Видео
Модель в нижнем белье сыграла на барабанах
04:13
Модель в нижнем белье сыграла на барабанах
Красота
Дочь Ефремова возмутило поведение журналистов
01:14
Дочь Ефремова возмутило поведение журналистов
Звёзды
«Алкоголик никогда не изменится»
01:41
«Алкоголик никогда не изменится»
Звёзды
Самое лучшее бесплатное удобрение для огорода
03:26
Самое лучшее бесплатное удобрение для огорода
Дом и сад
Знаменитости, которых уже не узнать
12:37
Знаменитости, которых уже не узнать
Звёзды Красота
Почему не стоит держать в доме кактусы
03:11
Почему не стоит держать в доме кактусы
Дом и сад
Как отличить качественный сыр от подделки
02:35
Как отличить качественный сыр от подделки
Еда
Стефания Маликова показала маленького брата
03:09
Стефания Маликова показала маленького брата
Звёзды Дети
Куда пропала Верка Сердючка
03:15
Куда пропала Верка Сердючка
Звёзды
Почему не все сухофрукты полезны
20:00
Почему не все сухофрукты полезны
Еда Здоровье
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение