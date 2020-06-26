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Дочь Кафельникова прошлась по Москве в прозрачном топе 

Рамблер 2 часа назад
Модель Алеся Кафельникова, которая вошла в список самых перспективных россиян до 30 лет по версии Forbes, опубликовала видео, как она дефилирует в прозрачном топе на улицах Москвы. Ролик появился в ее Instagram.
На кадрах видно, что юная модель идет на фоне небоскребов в районе Москвы-Сити. На ней надета кожаная коричневая юбка, пиджак и прозрачный сетчатый топ, через который видно кислотно-зеленый бюстгальтер.
«Образ Москва-Сити», — написала дочь тенниссиста Кафельникова под видео.
Поклонники положительно оценили образ модели.
«Кислотная бомба», «Побольше такой красоты в ленту!», «Шикарный наряд. Что-то в нем футуристичное!», «Купальник под сетку, как в 80-90-е», «Очень красиво и стильно», — написали в комментариях подписчики.
Ранее "Рамблер" сообщал, что эксперты назвали одежду, в которой нельзя ходить в офис в жару.
Звёзды , Видео , Алеся Кафельникова , Forbes
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