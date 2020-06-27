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Волочкова прокомментировала слухи о романе с женатым генералом 

WMJ.ru и ещё 3 1 час назад
Волочкова рассказала о романе с женатым генералом
Фото: WMJ.ru
На днях балерину заподозрили в новом романе с женатым мужчиной.
На днях Анастасия Волочкова активно делилась в своем профиле кадрами с чьего-то загородного участка. Тогда же балерина показала, что ей подарили обруч, который она покрутила на камеру.
После этого в Сети появилось сообщение от некой женщины, которая узнала место, где проводила время Волочкова. По словам женщины, загородный участок принадлежит ее мужу, генералу МЧС, а обруч, который крутила Анастасия — ее. Тогда же она обвинила скандальную балерину в романе с женатым мужчиной. По словам пиар-директора Волочковой, эта женщина набрала ей, но Наталья Ракицкая «сразу поняла, что на том конце провода полный неадекват». Женщина угрожала тем, что пойдет на эфир к Андрею Малахову, чтобы рассказать правду о Волочковой и в союзницы выбрала себе давнего врага балерины — Дану Борисову. Прокомментировала ситуацию и сама Анастасия.
Я уже давно не смеялась так, как сейчас! Это как раз тот случай, когда тебя без тебя и женят. Вот так рождаются сплетни. Чуть позже я узнала, что в их появлении замешана и Дана Борисова. Она не унимается: теперь нашла бедную женщину. Борисова звонит на каналы, предлагает снимать ток-шоу с моим участием. Хочу ее предупредить, что такое поведение прекращается в суде. Мои юристы связались с бедной дамой, которая кричала, что Волочкова увела у нее мужа, обзывая всех матерными словами. Она протрезвела и отказалась от своих слов,
— цитирует Волочкову издание Sobesednik.ru.
Отметим, что Анастасия давно намекает, что она счастлива в отношениях, однако имя избранника балерина пока не раскрывает.
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Женский форум
Звёзды , Андрей Малахов , Анастасия Волочкова , Дана Борисова , МЧС , ИД "Собеседник"
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