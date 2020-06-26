Блогер Лена Миро прокомментировала преображение блогера Екатерины Диденко, которое произошло с ней после смерти мужа. Об этом она написала в своем "Живом журнале".

После того, как супруг блогера погиб на вечеринке с сухим льдом, многие люди начали ее осуждать за то, что она не горевала, а пошла на телевидение, а потом сделала себе пластическую операцию. Миро уверена, что Диденко была несчастлива в браке, поэтому начала преображаться после трагических событий.

"Когда Валентин был жив, Диденко старательно изображала из себя «счастливую жену и маму». Очевидно, в реальности она ею не являлась. С мужем Катьке было хорошо исключительно на фоточках в Инстаграме. Там эти двое выдавливали из себя счастливую Семейку йогуртов эконом-класса"

Миро пришла к выводу, что все, кто осуждают Диденко на самом деле похожи на нее саму до того, как ушел из жизни ее муж. По мнению блогера, ей просто завидуют, потому что они не могут так же.

"Да, она пробила своим поведением моральное дно. Это правда. Однако, если задуматься, а кто, собственно, плюет в её сторону?Не те ли самые зачуханые «счастливые жёны и мамочки», которым повезло меньше? Их противные мужья, в отличие от Катькиного, живы и продолжают с***ь им на головы. Денег у этих куриц — нет и не предвидится. К Малахову их не позовут. Лена Миро о них не напишет"

В конце блогер заключила, что, несмотря на то, что Диденко не блещет интеллектом, но она не идет на поводу у общества, гнет свою линию и живет так, как ей нравится.