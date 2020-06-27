Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

«Больше пить не могу!»: дочь Успенской призналась в алкоголизме 

Teleprogramma.pro и ещё 3 3 часа назад
Дочь Успенской призналась в алкоголизме
Фото: Teleprogramma.pro
Дочь «королевы русского шансона» Любови Успенской тридцатилетняя Татьяна Плаксина впервые публично призналась в алкоголизме. Девушка, которая последние несколько месяцев живет в Калифорнии вместе со своим отцом, оставила странный пост в Instagram. На кадре можно увидеть ее руку с бокалом вина.
«Больше пить не могу! Сразу голова болит и «чистка» организма непроизвольная! Сай Рам! Видно в 30 лет уже харе пить!»
Татьяна Плаксина Отметим, что в последнее время Татьяна Плаксина несколько раз на своей страничке в соцсетях нелестно отзывалась о матери. Она винит именно ее в своей загубленной жизни.
«Прилетело» от Плаксиной и давней подруги Любови Успенской певице Наргиз Закировой. Она просила ее отстать от матери и назвала змеей.
Напомним, что несколько месяцев назад Плаксина появилась в эфире программы «Звезды сошлись» на канале НТВ и на всю страну заявила об издевательствах матери. Случился громкий скандал. По его итогам дочь Любови Успенской покинула Россию и улетела в США. Там она поселилась в доме своего отца.
«Королева русского шансона» между тем говорила, что дочь по-прежнему ее главная мотивация в жизни. Ради нее она живет. Певица надеется в будущем на примирение с наследницей.
Видео дня. Как живёт вдова Хворостовского
Teleprogramma.pro: последние новости
«Костя почти всех перепробовал»: продюсер Дзюник обвинил Брежневу в уходе Герцег из «ВИА Гры» «Костя почти всех перепробовал»: продюсер Дзюник обвинил Брежневу в уходе Герцег из «ВИА Гры» Сразу после душа: Настя Каменских оголила изящные бедра на балконе Сразу после душа: Настя Каменских оголила изящные бедра на балконе Похудевший на сто килограммов Максим Фадеев влез двумя ногами в одну штанину своих шорт Похудевший на сто килограммов Максим Фадеев влез двумя ногами в одну штанину своих шорт
Женский форум
Звёзды , Переписка , Любовь Успенская , НТВ
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Буйнова похоронят рядом с Заворотнюк
Буйнова похоронят рядом с Заворотнюк
Как расширить квартиру на первом этаже
Как расширить квартиру на первом этаже
Охлобыстин рассказал о последней беседе с Ефремовым
Охлобыстин рассказал о последней беседе с Ефремовым
Видео
Модель в нижнем белье сыграла на барабанах
04:13
Модель в нижнем белье сыграла на барабанах
Красота
Дочь Ефремова возмутило поведение журналистов
01:14
Дочь Ефремова возмутило поведение журналистов
Звёзды
«Алкоголик никогда не изменится»
01:41
«Алкоголик никогда не изменится»
Звёзды
Самое лучшее бесплатное удобрение для огорода
03:26
Самое лучшее бесплатное удобрение для огорода
Дом и сад
Знаменитости, которых уже не узнать
12:37
Знаменитости, которых уже не узнать
Звёзды Красота
Почему не стоит держать в доме кактусы
03:11
Почему не стоит держать в доме кактусы
Дом и сад
Как отличить качественный сыр от подделки
02:35
Как отличить качественный сыр от подделки
Еда
Стефания Маликова показала маленького брата
03:09
Стефания Маликова показала маленького брата
Звёзды Дети
Рудковская хочет продавать воду после купания сына
01:35
Рудковская хочет продавать воду после купания сына
Звёзды
Стали известны новые подробности развода Пелагеи
03:14
Стали известны новые подробности развода Пелагеи
Звёзды
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение