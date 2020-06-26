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Российская гимнастка в бикини вызвала зависть 

Lenta.ru и ещё 1 3 часа назад
Российская гимнастка в бикини вызвала зависть
Фото: @ritamamun
Фото доступно в Instagram спортсменки.
На снимке 24-летняя гимнастка стоит на берегу моря. «Разыскивается пресс, двухлетней давности, кто найдет, пишите в директ!» — написала она. Юзеры оценили фигуру спортсменки. «Золотая наша Рита», «Рита, ты чудесная. В любом теле, это точно!», «Я дико завидую этому прессу, у меня такого никогда не было и не будет, как и таких красивых фото в купальнике», —отреагировали фанаты.
@ritamamun
Мамун — олимпийская чемпионка по художественной гимнастике. Она завоевала золото в многоборье на Играх в Рио-де-Жанейро. На счету 22-летней гимнастки также семь золотых медалей чемпионата мира и четыре победы в европейских первенствах. В сентябре 2017-го спортсменка вышла замуж за российского пловца Александра Сухорукова, а в ноябре того же года объявила о завершении карьеры.
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