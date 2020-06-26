Российская гимнастка в бикини вызвала зависть 

Фото доступно в Instagram спортсменки.

На снимке 24-летняя гимнастка стоит на берегу моря. «Разыскивается пресс, двухлетней давности, кто найдет, пишите в директ!» — написала она. Юзеры оценили фигуру спортсменки. «Золотая наша Рита», «Рита, ты чудесная. В любом теле, это точно!», «Я дико завидую этому прессу, у меня такого никогда не было и не будет, как и таких красивых фото в купальнике», —отреагировали фанаты.

@ritamamun