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Рудковская хочет продавать воду из ванны после купания сына 

Экспресс газета и ещё 1 1 час назад
Рудковская хочет продавать воду после купания сына
Фото: Экспресс газета
45-летней Яне Рудковской пришлась по душе необычная идея одного из поклонников — продавать воду из ванны после купания ее сына Александра Плющенко, также известного как Гном Гномыч. С подобным предложением выступил один из комментаторов микроблога юного Саши.
«А сколько стоит вода из ванны после ее посещения Гном Гномычем?» — задал вопрос мужчина то ли в шутку, то ли всерьез. Кто-то в ответ предложил разливать воду по бутылкам и продавать.
Сам Саша Плющенко на эти комментарии никак не отреагировал, однако в дискуссию неожиданно вступила сама Рудковская, которая и договаривается о сотрудничестве мальчика с известными брендами. Опять же, то ли в шутку, то ли всерьез, но Яна написала, что такая инициатива может заинтересовать «Боржоми».
«Мы подумаем над этой гениальной «идеей» и сделаем, например, коллаборацию с Боржоми»,
— написала Рудковская, сопроводив сообщение несколькими «смайликами».
Пользователи Сети, однако, юмор не оценили.
«Такое ощущение, Яня, что вы специально выкладываете пост с целью получить потом как можно больше негатива. Какое-то расстройство личности у вас»,
— написал один из комментаторов.
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