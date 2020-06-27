Рудковская хочет продавать воду после купания сына

45-летней Яне Рудковской пришлась по душе необычная идея одного из поклонников — продавать воду из ванны после купания ее сына Александра Плющенко , также известного как Гном Гномыч. С подобным предложением выступил один из комментаторов микроблога юного Саши.

«А сколько стоит вода из ванны после ее посещения Гном Гномычем?» — задал вопрос мужчина то ли в шутку, то ли всерьез. Кто-то в ответ предложил разливать воду по бутылкам и продавать.

Сам Саша Плющенко на эти комментарии никак не отреагировал, однако в дискуссию неожиданно вступила сама Рудковская, которая и договаривается о сотрудничестве мальчика с известными брендами. Опять же, то ли в шутку, то ли всерьез, но Яна написала, что такая инициатива может заинтересовать «Боржоми».

«Мы подумаем над этой гениальной «идеей» и сделаем, например, коллаборацию с Боржоми»,

— написала Рудковская, сопроводив сообщение несколькими «смайликами».

Пользователи Сети, однако, юмор не оценили.

«Такое ощущение, Яня, что вы специально выкладываете пост с целью получить потом как можно больше негатива. Какое-то расстройство личности у вас»,

— написал один из комментаторов.