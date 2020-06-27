Миро удивлена, что за признанное преступление (экспертиза подтвердила, что украдено 129 миллионов рублей) по сути, никто не ответил, как пишет блогер: "никто не сел".

Лена, пытаясь донести до своих читателей мысль о несправедливости вынесенного наказания, "отвлеченные суммы" переводит во вполне наглядные смыслы:

129 миллионов — примерно столько получит среднестатистический российский пенсионер за тысячу лет,

— приводит она пример.

И таких примеров в тексте блогера много.

Также Миро напоминает своим подписчикам, что более трех тысяч деятелей культуры подписали письмо, в котором назвали это дело направленным лично против Серебренникова. По словам блогера, все эти люди встали на защиту преступной группировки. Кроме того, Миро полагает, что радость, с которой артисты, пришедшие поддержать режиссера, встретили вынесенный приговор, вызвана надеждой, что "и их не посадят, когда к ним возникнут вопросы".

Простите меня, но я никак не могу врубиться — если ты воруешь бублик, тебя сажают на пять лет, правильно? А если ты режиссер, то можешь своровать 129 миллионов, но тебя не посадят, так?

— вопрошает Миро.