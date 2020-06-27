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«Если ты режиссер, то тебя не посадят»: Миро о Серебренникове 

Александра Нечаева 1 час назад
Накануне суд вынес приговор Кириллу Серебренникову. Согласно решению суда, российский режиссер получил условный срок (3 года), также его обязали выплатить 800 тысяч рублей штрафа. Общественность неоднозначно восприняла это решение: кто-то не скрывал радости, а кому-то условный срок показался не той мерой наказания, которую следовало бы применить. Не обошла стороной этот вопрос и блогер Лена Миро, выразив на личной странице соцсети свое мнение относительно произошедшего.
Миро удивлена, что за признанное преступление (экспертиза подтвердила, что украдено 129 миллионов рублей) по сути, никто не ответил, как пишет блогер: "никто не сел".
Лена, пытаясь донести до своих читателей мысль о несправедливости вынесенного наказания, "отвлеченные суммы" переводит во вполне наглядные смыслы:
129 миллионов — примерно столько получит среднестатистический российский пенсионер за тысячу лет,
— приводит она пример.
И таких примеров в тексте блогера много.
Также Миро напоминает своим подписчикам, что более трех тысяч деятелей культуры подписали письмо, в котором назвали это дело направленным лично против Серебренникова. По словам блогера, все эти люди встали на защиту преступной группировки. Кроме того, Миро полагает, что радость, с которой артисты, пришедшие поддержать режиссера, встретили вынесенный приговор, вызвана надеждой, что "и их не посадят, когда к ним возникнут вопросы".
Простите меня, но я никак не могу врубиться — если ты воруешь бублик, тебя сажают на пять лет, правильно? А если ты режиссер, то можешь своровать 129 миллионов, но тебя не посадят, так?
— вопрошает Миро.
Ранее "Рамблер" писал о том, что Миро жестко высказалась о Екатерине Диденко.
Женский форум 26
Звёзды , Видео , Кирилл Серебренников , Лена Миро
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