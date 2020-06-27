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Как живет бывшая жена Влада Топалова 

New Magazine 3 часа назад
Как живет бывшая жена Влада Топалова
Фото: New Magazine
Мало кто знает, что Регина Тодоренко — это вторая жена Влада Топалова. Впервые певец женился в 2015 году на дочери миллионера Ксении Данилиной. Влюбленные даже сделали парные татуировки со своими инициалами и фразой «We found love».
Но брак продлился совсем недолго — всего два года. Основной версией развода считается стандартная формулировка — не сошлись характерами. Но злые языки поговаривают, что Топалов очень хотел детей, а Ксения не могла забеременеть.
Позднее, уже после развода, певец признавался, что поторопился со свадьбой. Мол, слишком были молоды и темпераментны. И он бы рад сохранить хорошие приятельские отношения с экс-супругой. Только вот она против…
Сразу же после развода Ксения вернула себе прежнюю девичью фамилию и стала успешным дизайнером, основав свой бренд одежды. Она часто снимается для рекламы в качестве модели. О личной жизни она ничего никогда не рассказывает и даже удалила из Инстаграм общие снимки с бывшим мужем. В отличие от самого Влада. Много путешествует и живет в свое удовольствие. Фото: открытые источники
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Звёзды , Влад Топалов , Регина Тодоренко
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