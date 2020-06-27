Рудковская хочет продавать воду после купания сына

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Рудковская ответила на предложение продавать воду после купания сына 

Александра Нечаева 1 час назад
Продюсер, как любая мать, всегда защищает своего сына, но порой делает это весьма странно.
На днях в одной из социальных сетей появилось видео с обсуждением стоимости одежды сына Евгения Плющенко и Яны Рудковской. В ответ на этот ролик на личной странице Гном Гномыча (так близкие зовут Сашу Плющенко) продюсер, которая ведет страницу сына, выложила пост, в котором было сказано, что одежду Саше практически не покупают: почти все его наряды — это подарки одного из известных магазинов и других брендов, амбассадором которых является мальчик.
Но подписчиков такой ответ не удовлетворил. Пост собрал множество комментариев. Один из фолловеров поинтересовался у Яны: "А сколько стоит вода из ванны после посещения ее Гном Гномычем?", намекая на то, что звездные родители не упускают случая заработать на сыне.
Рудковская неожиданно ответила на этот комментарий, завив, что возможно, такой вариант заинтересует один из крупных брендов.
«Мы подумаем над этой гениальной «идеей» и сделаем, например, коллаборацию с Боржоми»,
— написала Яна, украсив, впрочем, свой ответ смайликами.
Женский форум 32
Звёзды , Видео , Яна Рудковская , Евгений Плющенко
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