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«Кровь настоящая, суд тоже»: Шнуров сопоставил ситуацию Ефремова и Серебренникова с реалити-шоу 

Teleprogramma.pro 1 час назад
«Кровь настоящая, суд тоже»: Шнуров о Ефремове
Фото: @shnurovs
Сергей Шнуров сопоставил ситуацию Михаила Ефремова и Кирилла Серебренникова с реалити-шоу. Напомним, в пятницу, 26 мая, суд вынес итоговый вердикт по делу «Седьмой студии» — режиссер был приговорен к трем годам условного срока и выплате штрафа в 800 тысяч рублей. Присутствующие у здания исполнительного органа власти люди приговором остались довольны и поспешили поддержать Серебренникова аплодисментами.
В авторской колонке для «Комсомольской правды» Сергей Шнуров сопоставил все происходящее с Ефремовым и Серебренниковым с реалити-шоу. Восходящий политик заявил, что в случае с заслуженным артистом жизнь уже давно не подразделяется на реальную и сценическую — она слилась воедино.
«Нет закулисья. Все публично. Ставки растут. Кровь настоящая, суд тоже. Информационная эпоха окончательно стерла границы между артистами и зрителями. Мы все оказались участниками реалити-шоу»,
— подметил он.
Шнуров также подметил — к сожалению, самые скандальные истории в биографии вышеупомянутых лиц — высшие точки в творчестве обоих. Они же объясняют предшествующие события. Сергей припомнил — самые видные деятели культуры всегда были своего рода трансляторами времени, зеркалом реальности, что нельзя назвать легкой и безопасной судьбой.
«Эти кровавые перформансы и есть то самое настоящее современное искусство, которого так все алкали»,
— резюмировал он.
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Звёзды , Михаил Ефремов , Кирилл Серебренников , Сергей Шнуров , Комсомольская правда
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