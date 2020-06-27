Похудевшего Фадеева не узнали подписчики

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Российский продюсер Максим Фадеев показал свое фото после похудения.

В подписи к снимку, который Фадеев опубликовал в инстаграме, он написал, что сбросил сто килограммов.

Подписчики поразились изменениям во внешнем виде продюсера и похвалили его силу воли и характер. Фадеев пообещал в будущем поделиться с подписчиками методикой, которая позволила добиться такого результата.

@fadeevmaxim

В апреле импресарио уже рассказывал, как ему удалось похудеть. Фадеев посоветовал выпивать утром, днем и вечером по 600 миллилитров воды, "приятно обжигающей горло".