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«Любовь зла»: Чехова устроила фотосессию с козлом 

Teleprogramma.pro 23 минуты назад
Чехова устроила фотосессию с козлом
Фото: @achekhova
После отмены самоизоляции многие звезды устремились на отдых к морю. Поскольку доступны сейчас только российские курорты, поэтому некоторые селебрити предпочли провести недельку в Сочи. Например, телеведущая Анфиса Чехова в настоящее время наслаждается летом и солнцем на Черноморском побережье.
Инстадива уже не раз порадовала фанатов соблазнительными снимками в бикини. Она продемонстрировала шикарную фигуру и несколько купальников, запечатлевшись сначала у бассейна, а затем на фоне морского пейзажа. Совершает Чехова и прогулки по окрестностям. Например, телезвезда устроила настоящую фотосессию с козлом в одном из местных зоосадов.
«Любовь зла», — подписала серию снимков Чехова в своем Instagram.
При этом фотографии получились очень милыми и трогательными. Компанию телеведущей и белоснежному козлику с огромными красивыми рогами составила коза — на некоторых снимках она тянет свою мордочку к Чеховой.
«Так мило», «Какие классные фото», «Хорошенькая такая», «Смелая вы девушка, на такую фотосессию ни кто не решался», «Анфиса, за вашим отдыхом можно наблюдать вечно!» — поспешили дать обратную связь подписчики.
Кстати, вместе с Чеховой в одном отеле отдыхает ее подруга Лера Кудрявцева. Ведущая шоу «Секрет на миллион» приехала вместе с маленькой дочкой, и накануне к ней присоединились сын с внуком.
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Звёзды , Анфиса Чехова , Лера Кудрявцева
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