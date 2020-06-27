Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

Настя Каменских оголила изящные бедра на балконе 

Teleprogramma.pro 3 часа назад
Каменских оголила изящные бедра на балконе
Фото: Teleprogramma.pro
Настя Каменских всегда обладала пышными формами. Кудрявая девушка покорила публику не только вокальными данными, но и своей красотой. долгое время ходили слухи о ее романе с Потапом, так как выступали они в дуэте. Но лишь год назад влюбленные подтвердили этот факт, сыграв свадьбу. Теперь выступают они не вместе, зато живут душа в душу. Артист во всем поддерживает свою избранницу и не запрещает публиковать откровенные фото.
Каменских весь карантин провела с супругом. Она успела отметить не только годовщину отношений, но и свой день рождения. Однако сложно поверить, что артистке уже 33 года. Она обладает стройной фигурой и идеальной кожей. В этом певица вновь позволила убедиться, поделившись снимком, на котором предстала в полуобнаженном виде. В кадре Каменских позирует в белом халате на балконе с красивым видом и бассейном.
@kamenskux
У девушки мокрые волосы, так ка кона только вышла из душа. Она обнимала свои ноги, оголив изящные бедра. При этом Настя была без макияжа. Поклонники восхитились пикантным кадром. Многие отметили, что артистка находится в прекрасной форме после карантина. «Такая милашка», «Какая сладенькая, так бы и откусил кусочек», «Идеальные формы», «Кажется похудела», «Какая бархатная кожа», «Невозможно отвести глаз», — прокомментировали пост пользователи Сети.
Напомним, что у Каменских нет детей. Поклонники ждали, что вскоре после свадьбы увидят ее беременной, но певица пока не спешит становиться мамой. А у Потапа есть сын от первого брака.
Видео дня. Как живёт вдова Хворостовского
Teleprogramma.pro: последние новости
«Костя почти всех перепробовал»: продюсер Дзюник обвинил Брежневу в уходе Герцег из «ВИА Гры» «Костя почти всех перепробовал»: продюсер Дзюник обвинил Брежневу в уходе Герцег из «ВИА Гры» Похудевший на сто килограммов Максим Фадеев влез двумя ногами в одну штанину своих шорт Похудевший на сто килограммов Максим Фадеев влез двумя ногами в одну штанину своих шорт «Все вопросы к сыну»: Политов высказался об оказавшемся в психбольнице Бари Алибасове «Все вопросы к сыну»: Политов высказался об оказавшемся в психбольнице Бари Алибасове
Женский форум
Звёзды , Настя Каменских
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Костя почти всех перепробовал»
«Костя почти всех перепробовал»
Буйнова похоронят рядом с Заворотнюк
Буйнова похоронят рядом с Заворотнюк
Главные ошибки в постели, которые совершают женщины
Главные ошибки в постели, которые совершают женщины
Видео
Модель в нижнем белье сыграла на барабанах
04:13
Модель в нижнем белье сыграла на барабанах
Красота
Дочь Ефремова возмутило поведение журналистов
01:14
Дочь Ефремова возмутило поведение журналистов
Звёзды
«Алкоголик никогда не изменится»
01:41
«Алкоголик никогда не изменится»
Звёзды
Самое лучшее бесплатное удобрение для огорода
03:26
Самое лучшее бесплатное удобрение для огорода
Дом и сад
Знаменитости, которых уже не узнать
12:37
Знаменитости, которых уже не узнать
Звёзды Красота
Почему не стоит держать в доме кактусы
03:11
Почему не стоит держать в доме кактусы
Дом и сад
Как отличить качественный сыр от подделки
02:35
Как отличить качественный сыр от подделки
Еда
Стефания Маликова показала маленького брата
03:09
Стефания Маликова показала маленького брата
Звёзды Дети
Рудковская хочет продавать воду после купания сына
01:35
Рудковская хочет продавать воду после купания сына
Звёзды
Стали известны новые подробности развода Пелагеи
03:14
Стали известны новые подробности развода Пелагеи
Звёзды
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение