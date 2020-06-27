Каменских оголила изящные бедра на балконе

Настя Каменских всегда обладала пышными формами. Кудрявая девушка покорила публику не только вокальными данными, но и своей красотой. долгое время ходили слухи о ее романе с Потапом, так как выступали они в дуэте. Но лишь год назад влюбленные подтвердили этот факт, сыграв свадьбу. Теперь выступают они не вместе, зато живут душа в душу. Артист во всем поддерживает свою избранницу и не запрещает публиковать откровенные фото.

Каменских весь карантин провела с супругом. Она успела отметить не только годовщину отношений, но и свой день рождения. Однако сложно поверить, что артистке уже 33 года. Она обладает стройной фигурой и идеальной кожей. В этом певица вновь позволила убедиться, поделившись снимком, на котором предстала в полуобнаженном виде. В кадре Каменских позирует в белом халате на балконе с красивым видом и бассейном.

@kamenskux

У девушки мокрые волосы, так ка кона только вышла из душа. Она обнимала свои ноги, оголив изящные бедра. При этом Настя была без макияжа. Поклонники восхитились пикантным кадром. Многие отметили, что артистка находится в прекрасной форме после карантина. «Такая милашка», «Какая сладенькая, так бы и откусил кусочек», «Идеальные формы», «Кажется похудела», «Какая бархатная кожа», «Невозможно отвести глаз», — прокомментировали пост пользователи Сети.

Напомним, что у Каменских нет детей. Поклонники ждали, что вскоре после свадьбы увидят ее беременной, но певица пока не спешит становиться мамой. А у Потапа есть сын от первого брака.