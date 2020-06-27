Анна-Мария Ефремова рассказала о влиянии Ренаты Литвиновой на ее сексуальную ориентацию 

19-летняя трансгендерная дочь Михаила Ефремова впервые рассказала о влиянии актрисы Ренаты Литвиновой на ее отношения с противоположным полом. Дело в том, что вот уже несколько лет в Интернете не утихают слухи по поводу сексуальной ориентации Литвиновой. В довершение к этому, она является крестной матерью 19-летней Анны-Марии. Один из поклонников поинтересовался, не связаны ли эти факты и не повлияла ли крестная на то, что Ефремовой нравятся девушки.

«Приплели, ура, как я долго этого ждал. О том, что у меня такая крестная, я узнал лет в 13, а первое влечение к девочкам почувствовал в детском саду. Нестыковочка», — написала Анна-Мария.

В ходе общения с подписчиками своего аккаунта в социальной сети Instagram девушка раскрыла множество интересных деталей своей биографии. В частности, Ефремова призналась, что уже встречалась с транс-девушкой («она была весьма милой»). Что же касается отношения матери к сексуальной ориентации девушки, то Анна-Мария отрезала: «Кажется, вы немного не в курсе про состояние моей матери».