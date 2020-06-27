Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

Анна-Мария Ефремова рассказала о влиянии Ренаты Литвиновой на ее сексуальную ориентацию 

Экспресс газета 5 часов назад
Анна-Мария Ефремова рассказала о влиянии Ренаты Литвиновой на ее сексуальную ориентацию
Фото: Экспресс газета
19-летняя трансгендерная дочь Михаила Ефремова впервые рассказала о влиянии актрисы Ренаты Литвиновой на ее отношения с противоположным полом. Дело в том, что вот уже несколько лет в Интернете не утихают слухи по поводу сексуальной ориентации Литвиновой. В довершение к этому, она является крестной матерью 19-летней Анны-Марии. Один из поклонников поинтересовался, не связаны ли эти факты и не повлияла ли крестная на то, что Ефремовой нравятся девушки.
«Приплели, ура, как я долго этого ждал. О том, что у меня такая крестная, я узнал лет в 13, а первое влечение к девочкам почувствовал в детском саду. Нестыковочка», — написала Анна-Мария.
В ходе общения с подписчиками своего аккаунта в социальной сети Instagram девушка раскрыла множество интересных деталей своей биографии. В частности, Ефремова призналась, что уже встречалась с транс-девушкой («она была весьма милой»). Что же касается отношения матери к сексуальной ориентации девушки, то Анна-Мария отрезала: «Кажется, вы немного не в курсе про состояние моей матери».
Видео дня. Как живёт вдова Хворостовского
Экспресс газета: последние новости
7-летний сын Агаты Муцениеце дал маме совет, как вернуть Прилучного 7-летний сын Агаты Муцениеце дал маме совет, как вернуть Прилучного Максим Фадеев похудел на 100 килограмм Максим Фадеев похудел на 100 килограмм Адвокат Михаила Ефремова высказался по поводу самоубийства Адвокат Михаила Ефремова высказался по поводу самоубийства
Женский форум
Звёзды , Михаил Ефремов , Рената Литвинова
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Костя почти всех перепробовал»
«Костя почти всех перепробовал»
Буйнова похоронят рядом с Заворотнюк
Буйнова похоронят рядом с Заворотнюк
Главные ошибки в постели, которые совершают женщины
Главные ошибки в постели, которые совершают женщины
Видео
Модель в нижнем белье сыграла на барабанах
04:13
Модель в нижнем белье сыграла на барабанах
Красота
Дочь Ефремова возмутило поведение журналистов
01:14
Дочь Ефремова возмутило поведение журналистов
Звёзды
«Алкоголик никогда не изменится»
01:41
«Алкоголик никогда не изменится»
Звёзды
Самое лучшее бесплатное удобрение для огорода
03:26
Самое лучшее бесплатное удобрение для огорода
Дом и сад
Знаменитости, которых уже не узнать
12:37
Знаменитости, которых уже не узнать
Звёзды Красота
Почему не стоит держать в доме кактусы
03:11
Почему не стоит держать в доме кактусы
Дом и сад
Как отличить качественный сыр от подделки
02:35
Как отличить качественный сыр от подделки
Еда
Стефания Маликова показала маленького брата
03:09
Стефания Маликова показала маленького брата
Звёзды Дети
Рудковская хочет продавать воду после купания сына
01:35
Рудковская хочет продавать воду после купания сына
Звёзды
Стали известны новые подробности развода Пелагеи
03:14
Стали известны новые подробности развода Пелагеи
Звёзды
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение