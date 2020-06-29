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«Зачем так уфотошопливать»: фанаты раскритиковали фото Анфисы Чеховой в купальнике 

Vse42.ru и ещё 5 5 часов назад
Чехову затравили за фотошоп на снимке в купальнике
Фото: Russian Teleweek
Пользователи Сети заподозрили известную актрису и телеведущую Анфису Чехову в использовании ретуши на ее снимках.
Ведущая Анфиса Чехова отдыхает в Сочи и делится с поклонниками в соцсетях снимками своего времяпрепровождения. А недавно в ее Instagram появилось фото, где артистка предстала перед публикой в темном раздельном купальнике, позируя на берегу моря спиной к камере.
— Вы заметили какое необычайно красивое у нас сегодня море? (здесь и далее авторский стиль сохранен — прим. ред.) — поинтересовалась у фолловеров Чехова.
@achekhova
Однако некоторые подписчики вместо обсуждения с артисткой природных красот высказали свои подозрения насчет оригинальности предоставленного снимка. Фанаты отметили худобу артистки и пришли к выводу, что Чехова воспользовалась фотошопом.
— "не понятно, зачем такую природную красоту нужно так уфотошопливать, особенно фотов купальнике и особенно человеку, который за бодипозитив и несет это в массы, зачем же так стеснятся, если ты красива, и зачем тогда на видио исключительно в пляжном платье!", "Анфиса, ну не бывает у такого огромного тела, такая тонкая талия", — высказались подписчики.
Впрочем, другие поклонники ведущей встали на ее защиту, сообщив, что артистка обладает фигурой "песочные часы", на фоне бедер которой складывается ощущение, что талия очень тонкая.
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Звёзды , Фигура в бикини , Бикини , Анфиса Чехова
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