Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

Дочь Ефремова рассказала, как Рената Литвинова повлияла на ее ориентацию 

Диана Товсепова 2 часа назад
ЛГБТ-дочь Ефремова раскрыла связь с Ренатой Литвиновой
Фото: @renatalitvinovaofficiall
19-летняя дочь Михаила Ефремова публично рассказывает о своей нетрадиционной ориентации, а сейчас впервые призналась, как с этим связана ее крестная мать, актриса Рената Литвинова.
@renatalitvinovaofficiall
Так, об ориентации самой Литвиновой ходят слухи уже не один год, и один из пользователей Сети спросил Анну-Марию Ефремову о том, не повлияли ли на ее ориентацию взгляды крестной.
«Приплели, ура, как я долго этого ждал. О том, что у меня такая крестная, я узнал лет в 13, а первое влечение к девочкам почувствовал в детском саду. Нестыковочка», — написала Анна-Мария.
Интересно, что сама девушка уже давно пишет о себе в мужском роде, а ранее она признавалась, что уже встречалась с "весьма милой" трансгендерной девушкой.
Instagram
Анна-Мария рассказала, что раньше она ощущала гомофобию в Москве сильнее, чем сейчас:
"Мне неоднократно кричали вслед на улице не самые приятные вещи пять-шесть лет назад, даже пару раз пытались побить", — вспоминала девушка.
Интересно, что ее отец, актер Михаил Ефремов, новость об ориентации дочери воспринимал спокойно и "даже шутил" на эту тему.
При этом Анна-Мария решила взять опеку над матерью Ксенией Качалиной, у которой есть проблемы со здоровьем. Об этом сообщает издание "СтарХит".
По словам адвоката дочери Ефремова Владимира Комсолева, Качалина отказывается самостоятельно обращаться к врачам, несмотря на то, что нуждается в лечении.
«Всю заботу за актрисой хочет взять на себя ее дочь — только официально. Опекунство назначается в судебном порядке, для этого необходимо подготовить ряд документов, которые мы уже активно собираем», — заявил Владимир Комсолев.
Он рассказал, что Анна-Мария переживает за состояние своей матери, которая оказалась никому не нужна.
«Во-первых, в квартире, где проживает Качалина, установлены новые замки. Попасть туда не может даже Анна-Мария, которая там прописана. Во-вторых, из апартаментов идет неприятный запах, актрису несколько раз не заставали дома… Ксении явно требуются защита и помощь. А вдруг ей станет плохо, и никого не окажется рядом?», — добавил адвокат.
Ранее "Рамблер" сообщал, как актриса Агата Муцениеце сделала откровенное признание о разводе.
Видео дня. Как живёт вдова Хворостовского
Женский форум 35
Звёзды , Михаил Ефремов , Агата Муцениеце , Рената Литвинова , Ксения Качалина
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Буйнова похоронят рядом с Заворотнюк
Буйнова похоронят рядом с Заворотнюк
«Костя почти всех перепробовал»
«Костя почти всех перепробовал»
Самая красивая женщина снялась полностью обнаженной
Самая красивая женщина снялась полностью обнаженной
Видео
Модель в нижнем белье сыграла на барабанах
04:13
Модель в нижнем белье сыграла на барабанах
Красота
Дочь Ефремова возмутило поведение журналистов
01:14
Дочь Ефремова возмутило поведение журналистов
Звёзды
«Алкоголик никогда не изменится»
01:41
«Алкоголик никогда не изменится»
Звёзды
Самое лучшее бесплатное удобрение для огорода
03:26
Самое лучшее бесплатное удобрение для огорода
Дом и сад
Знаменитости, которых уже не узнать
12:37
Знаменитости, которых уже не узнать
Звёзды Красота
Почему не стоит держать в доме кактусы
03:11
Почему не стоит держать в доме кактусы
Дом и сад
Как отличить качественный сыр от подделки
02:35
Как отличить качественный сыр от подделки
Еда
Стефания Маликова показала маленького брата
03:09
Стефания Маликова показала маленького брата
Звёзды Дети
Рудковская хочет продавать воду после купания сына
01:35
Рудковская хочет продавать воду после купания сына
Звёзды
Стали известны новые подробности развода Пелагеи
03:14
Стали известны новые подробности развода Пелагеи
Звёзды
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение