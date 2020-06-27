ЛГБТ-дочь Ефремова раскрыла связь с Ренатой Литвиновой

19-летняя дочь Михаила Ефремова публично рассказывает о своей нетрадиционной ориентации, а сейчас впервые призналась, как с этим связана ее крестная мать, актриса Рената Литвинова

@renatalitvinovaofficiall

Так, об ориентации самой Литвиновой ходят слухи уже не один год, и один из пользователей Сети спросил Анну-Марию Ефремову о том, не повлияли ли на ее ориентацию взгляды крестной.

«Приплели, ура, как я долго этого ждал. О том, что у меня такая крестная, я узнал лет в 13, а первое влечение к девочкам почувствовал в детском саду. Нестыковочка», — написала Анна-Мария.

Интересно, что сама девушка уже давно пишет о себе в мужском роде, а ранее она признавалась, что уже встречалась с "весьма милой" трансгендерной девушкой.

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Анна-Мария рассказала, что раньше она ощущала гомофобию в Москве сильнее, чем сейчас:

"Мне неоднократно кричали вслед на улице не самые приятные вещи пять-шесть лет назад, даже пару раз пытались побить", — вспоминала девушка.

Интересно, что ее отец, актер Михаил Ефремов, новость об ориентации дочери воспринимал спокойно и "даже шутил" на эту тему.

При этом Анна-Мария решила взять опеку над матерью Ксенией Качалиной , у которой есть проблемы со здоровьем. Об этом сообщает издание "СтарХит".

По словам адвоката дочери Ефремова Владимира Комсолева, Качалина отказывается самостоятельно обращаться к врачам, несмотря на то, что нуждается в лечении.

«Всю заботу за актрисой хочет взять на себя ее дочь — только официально. Опекунство назначается в судебном порядке, для этого необходимо подготовить ряд документов, которые мы уже активно собираем», — заявил Владимир Комсолев.

Он рассказал, что Анна-Мария переживает за состояние своей матери, которая оказалась никому не нужна.