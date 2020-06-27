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Стало известно имя монахини, которую Собчак обвинила в избиении 

Ura.Ru 2 часа назад
Названо имя монахини, избившей Собчак
Фото: Ura.Ru
Выяснилось, кого конкретно обвинила телеведущая Ксения Собчак в избиении ее и съемочной группы в Среднеуральском женском монастыре. Прихожане назвали имя и должность женщины, на которую показала журналистка.
«Монахиня, на которую указывает Ксения Собчак в своем видео — руководитель канцелярии обители «Спорительница хлебов» матушка Татьяна», — сообщили URA.RU прихожане монастыря.
Корреспондент URA.RU попытался связаться с представителями «Спорительницы хлебов» для объяснения ситуации. Однако в канцелярии монастыря бросили трубку, так ничего и не сказав.
Ксения Собчак заявила об избиении 27 июня в своем telegram-канале. Журналистка опубликовала в своем telegram-канале несколько видео и рассказала, что ее съемочную группу побили и отняли камеры.
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Звёзды , Ксения Собчак
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