Названо имя монахини, избившей Собчак

Выяснилось, кого конкретно обвинила телеведущая Ксения Собчак в избиении ее и съемочной группы в Среднеуральском женском монастыре. Прихожане назвали имя и должность женщины, на которую показала журналистка.

«Монахиня, на которую указывает Ксения Собчак в своем видео — руководитель канцелярии обители «Спорительница хлебов» матушка Татьяна», — сообщили URA.RU прихожане монастыря.

Корреспондент URA.RU попытался связаться с представителями «Спорительницы хлебов» для объяснения ситуации. Однако в канцелярии монастыря бросили трубку, так ничего и не сказав.

Ксения Собчак заявила об избиении 27 июня в своем telegram-канале. Журналистка опубликовала в своем telegram-канале несколько видео и рассказала, что ее съемочную группу побили и отняли камеры.