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«По факту нападает она»: Собчак обвиняют во лжи об избиении в монастыре 

Диана Товсепова 34 минуты назад
В СМИ и во всем рунете громко обсуждают заявление Собчак о том, что ее избили в Среднеуральском женском монастыре в Свердловской области. По ее словам, в восставшем под предводительством схиигумена Сергия против РПЦ монастыре были избиты два человека, в том числе документалист Сергей Ерженков.
«Только что избили Сережу. Ударили меня. Разбили камеру. Вызываем полицию. Вот эти вот люди сейчас это сделали. Меня вот эта женщина… Вот эта Татьяна.. она меня ударила..», — говорит запыхавшаяся Собчак на видео.
Однако видео-доказательство, которое представила Ксения, многим показалось странным, потому как "это мало похоже на избиение". Некоторым кажется, что Ксения сама лезла на рожон.
Так, ситуацию прокомментировала и скандальный блогер Лена Миро.
"Собчак приперлась в монастырь и наводит свои порядки.
При этом орет, что ее обижают, хотя по факту нападает она и группа ее поддержки", — пишет Миро на своем Telegram-канале.
При этом она считает, что Ксения специально упала в ходе конфликта.
"А вот именно те кадры того, что Собчак назвала ИЗБИЕНИЕМ себя.
Как видно в ролике, Ксюшадь рвалась в обитель. Ее не пускали, и она — очевидно специально, на камеру — завалилась как заполошная баба на задницу", — уверена Миро.
Стоит отметить, что Собчак и Миро уже давно недолюбливают дру друга, регулярно отпуская язвительные комментарии.
Ранее "Рамблер" сообщал, как Ксения Собчак сломала нос и попала в больницу.
Женский форум
Звёзды , Видео , Сергей Ерженков , Ксения Собчак , Лена Миро , РПЦ
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