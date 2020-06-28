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«Сдохните с голоду»: Алибасов встал на колени 

РИА Новости и ещё 2 28 минут назад
"Пятый канал" опубликовал видео, на котором продюсер Бари Алибасовым встает на колени перед адвокатом Сергеем Жориным.
На кадрах видно, как Жорин входит в свой офис и видит Алибасова, сидящего на диване. Адвокат говорит кому-то из сотрудников, что просил не пускать "этого человека" в помещение. После этого Алибасов встает с дивана и опускается на колени, преклоняя голову.
"Так, ну кто Алибасова опять в офис пустил? Сейчас он что-нибудь сожрет здесь, а нам отвечать!" — говорит на видео Жорин. В ответ продюсер заявляет, что "вы сдохнете с голоду" и "скоро у вас ничего не будет".
Утверждается, что запись была сделана до того, как артист попал в психиатрическую клинику.
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Звёзды , Видео , Сергей Жорин , ТРК "Петербург-Пятый канал"
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