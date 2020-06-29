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Басков объявил о готовности жениться и озвучил требования к супруге 

Lenta.ru и ещё 13 4 часа назад
Басков озвучил требования к супруге
Фото: Lenta.ru
Певец Николай Басков объявил о готовности жениться и завести детей. Его слова передает «Комсомольская правда».
«Уже 13 лет прошло после моего развода, я уже нагулялся, хочу семью, детей и прекрасную жену», — признался Басков.
Артист озвучил требования к будущей супруге.
«Для меня уже не так важна яркая внешность девушки, главное, чтобы она была со мной на одной волне, стала бы хозяйкой нашего дома», — отметил он.
Басков подчеркнул, что ранее уже встречался с актрисами, моделями, а также с «не медийными девушками», о которых он не рассказывал прессе. «Сейчас же хочется простого счастья с любимой. Надеюсь, я встречу свою судьбу», — добавил исполнитель.
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Звёзды , Николай Басков , Комсомольская правда
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