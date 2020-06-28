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Миро высказалась о домашних родах Саши Зверевой 

Елизавета Назарова 40 минут назад
«На всю голову регрессивная мать»
Фото: @sashazvereva
Лена Миро осудила бывшую солистку группы "Демо" за домашние роды. Свое мнение она высказала в своем блоге.
Певица Саша Зверева стала мамой в четвертый раз. Роды проходили дома под присмотром акушерки, но блогер обеспокоилась за состояние ребенка звезды. Она выразила радость за то, что все прошло благополучно, но, по ее мнению, если бы случилась экстренная ситуация, ребенка и мать дома спасти бы не удалось.
"Минуточку, а если что-то пойдёт не так? Способна ли эта акушерка во внебольничных условиях спасти жизнь матери и, что важнее, ребёнка? Кровища похлестала, открылось кровотечение. Ребёнок родился синенький — с асфиксией, или ещё какая беда. Что в этом случае сделает акушерка — наложит себе на голову щипчики? Или обернётся простынёй, чтобы ничего не видеть? А ведь процесс кровопотери нарастает стремительно. Не всегда удаётся спасти ребёнка даже в условиях стационара. А дома? Я спросила знакомых врачей — дома шансы равны нолю"
Миро отметила, что кажды человек сам для себя решает, как жить. При этом блогер уверена, что родители не могут распоряжаться безопасностью ребенка в силу своих прихотей.
"Но каким образом за прогрессивные эзотерические взгляды Саши несёт ответственность её ребёнок? Разве младенец где-то выразил своё мнение, что хочет сыграть в русскую рулетку, рискнуть и родиться в сортире-ванной? Или на всю голову регрессивная мать за него всё решила?"
В конце Миро отметила, что у Саши Зверевой много подписчиков в Instagram, которым демонстрируют, как хороши домашние роды. Они могут последовать примеру знаменитостей, но это не обязательно будет без происшествий.
Ранее "Рамблер" сообщал, что Собчак обвинили во лжи о нападении в монастыре.
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Женский форум
Звёзды , Саша Зверева , Лена Миро
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