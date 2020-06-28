Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

Брежнева в экстра-мини блеснула эффектным декольте 

Teleprogramma.pro 3 часа назад
Брежнева в экстра-мини блеснула эффектным декольте
Фото: Teleprogramma.pro
38-летняя Вера Брежнева не скрывает: у них с мужем все хорошо. Девушка заверила, что несмотря на все старания хейтеров «рассорить» ее с возлюбленным, в их семье царит полная гармония. Кроме того, знаменитость дала понять, что они с Константином Меладзе с иронией и юмором относятся к слухам о разводе или расставании. Экс-солистка группы «ВИА Гра» намекнула, что ей нравится проводить время с избранником. Вера часто обращается к мужу за советом и всегда прислушивается к его мнению, считая Константина очень мудрым человеком.
Примечательно, что Меладзе не запрещает своей избраннице появляться на публике в откровенных нарядах. А сама Брежнева призналась, что чувствует некоторую неловкость, когда ей приходится выходить на сцену в коротких платьях. Совершенно другое дело, как считает Вера, это фотосессии. Перед объективом фотокамеры певица всегда ведет себя раскованно.
@ververa
Поклонники знаменитости не смогли оставить без внимания один из архивных снимков «светленькой» из «ВИА Гры». Этот кадр появился на одной из фан-страничек певицы. К слову, сама Вера уже делилась этим фото в личном профиле. Фоловеры поп-дивы пришли в восторг, увидев Брежневу в экстра-мини. Возлюбленная музыкального продюсера Константина Меладзе облачилась в экстравагантное платье с пайетками, блеснув декольте до пупа. Среди подписчиков певицы нашлись и те, кто посоветовал Вере прикрыться, напомнив, что у нее есть дочери, старшей из которых уже исполнилось девятнадцать лет.
«Не вижу никакой вульгарности! О чем тут вообще все толкуют?!», «Поскромнее бы декольте! А то все напоказ», «Все молодится! Уже дочка старшая большая, скоро замуж!», «Диванные критики снова взялись за свое! Просто смехота», «Чистый соблазн! Косте повезло», «Куколка, такая изящная и стройная», «Хорошенькая, молодая женщина. Почему бы не похвастаться такими формами», — отметили поклонники певицы.
Видео дня. Как живёт вдова Хворостовского
Teleprogramma.pro: последние новости
«У меня просто секса давно не было»: Айза рассказала, почему связала свою жизнь с Майами «У меня просто секса давно не было»: Айза рассказала, почему связала свою жизнь с Майами «Костя почти всех перепробовал»: продюсер Дзюник обвинил Брежневу в уходе Герцег из «ВИА Гры» «Костя почти всех перепробовал»: продюсер Дзюник обвинил Брежневу в уходе Герцег из «ВИА Гры» На фоне расставания с мужем Полину Гагарину заметили на прогулке с другим мужчиной На фоне расставания с мужем Полину Гагарину заметили на прогулке с другим мужчиной
Женский форум 1
Звёзды , Константин Меладзе , Вера Брежнева
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Буйнова похоронят рядом с Заворотнюк
Буйнова похоронят рядом с Заворотнюк
«Костя почти всех перепробовал»
«Костя почти всех перепробовал»
Каменских оголила изящные бедра на балконе
Каменских оголила изящные бедра на балконе
Видео
Модель в нижнем белье сыграла на барабанах
04:13
Модель в нижнем белье сыграла на барабанах
Красота
Дочь Ефремова возмутило поведение журналистов
01:14
Дочь Ефремова возмутило поведение журналистов
Звёзды
«Алкоголик никогда не изменится»
01:41
«Алкоголик никогда не изменится»
Звёзды
Самое лучшее бесплатное удобрение для огорода
03:26
Самое лучшее бесплатное удобрение для огорода
Дом и сад
Знаменитости, которых уже не узнать
12:37
Знаменитости, которых уже не узнать
Звёзды Красота
Почему не стоит держать в доме кактусы
03:11
Почему не стоит держать в доме кактусы
Дом и сад
Как отличить качественный сыр от подделки
02:35
Как отличить качественный сыр от подделки
Еда
Стефания Маликова показала маленького брата
03:09
Стефания Маликова показала маленького брата
Звёзды Дети
«У меня просто секса давно не было»
01:24
«У меня просто секса давно не было»
Звёзды
Рудковская хочет продавать воду после купания сына
01:35
Рудковская хочет продавать воду после купания сына
Звёзды
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение