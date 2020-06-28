Брежнева в экстра-мини блеснула эффектным декольте 

38-летняя Вера Брежнева не скрывает: у них с мужем все хорошо. Девушка заверила, что несмотря на все старания хейтеров «рассорить» ее с возлюбленным, в их семье царит полная гармония. Кроме того, знаменитость дала понять, что они с Константином Меладзе с иронией и юмором относятся к слухам о разводе или расставании. Экс-солистка группы «ВИА Гра» намекнула, что ей нравится проводить время с избранником. Вера часто обращается к мужу за советом и всегда прислушивается к его мнению, считая Константина очень мудрым человеком.

Примечательно, что Меладзе не запрещает своей избраннице появляться на публике в откровенных нарядах. А сама Брежнева призналась, что чувствует некоторую неловкость, когда ей приходится выходить на сцену в коротких платьях. Совершенно другое дело, как считает Вера, это фотосессии. Перед объективом фотокамеры певица всегда ведет себя раскованно.

@ververa

Поклонники знаменитости не смогли оставить без внимания один из архивных снимков «светленькой» из «ВИА Гры». Этот кадр появился на одной из фан-страничек певицы. К слову, сама Вера уже делилась этим фото в личном профиле. Фоловеры поп-дивы пришли в восторг, увидев Брежневу в экстра-мини. Возлюбленная музыкального продюсера Константина Меладзе облачилась в экстравагантное платье с пайетками, блеснув декольте до пупа. Среди подписчиков певицы нашлись и те, кто посоветовал Вере прикрыться, напомнив, что у нее есть дочери, старшей из которых уже исполнилось девятнадцать лет.