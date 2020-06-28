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Ивлев показал новое фото с молодой возлюбленной 

Passion.ru 2 часа назад
Ивлев показал фото с молодой возлюбленной
Фото: @ivlevchef
46-летний шеф-повар и его 28-летняя избранница побывали на футбольном матче.
На днях суд поставил точку в браке звезды шоу «На ножах» Константина Ивлева и его супруги Марии — пара распалась спустя 23 года совместной жизни. О грядущем разводе шеф-повара стало известно в марте, когда Мария узнала о молодой любовнице мужа: «Мне прислали видео, и я узнала, что у мужа была интрижка. Не думала, что подобное может коснуться и меня. Ладно бы выбрал достойную женщину, а он предпочел дешевую эскортницу из Тамани».
@ivlevchef
Пока пользователи Сети обвиняют 28-летнюю Валерию Куденкову в развале крепкой семьи, девушка и ее избранник продолжают наслаждаться отношениями и вместе выходить в свет — например, на футбольный матч «ЦСКА»—«Динамо».
«Вы за кого!?мы с @lera_kudenkova за Мир, Дружбу и Жвачку» — подписал Константин селфи с молодой избранницей, сделанное на стадионе (прим. Passion.ru: орфография и пунктуация автора здесь и далее сохранены).
«…Боюсь комментировать эту тёплую, симпатичную пару…», «Дедушка и внучка», «Седина в бороду…», «Красивая пара», «Мужик! Мнение моё может быть спорным, но! Такие люди как Константин нужны у власти) нормальный серьёзный мужик!», «Рада за вас. Всегда надо делать то, что хочется», «Огонь фото», «Ну, лапочки», «Красивые!», «Про футбол ни чего не скажу, а деваха хороша», «Все у всех будет хорошо», «А мы за Костю и Леру!», «По мужчине всегда видно, если он счастлив с женщиной! Пусть всё у вас сложится) Ивлев крутой))», «А у КОНСТАНТИНА улыбка-то хитрющая! Какую девочку УХВАТИЛ! МОЛОДЕЦ!», «Обидно что семья распалась, но влюбиться может каждый человек, а чувство сильное, поэтому счастья всем», «Читать противно. Народ, какое вам дело до его личной жизни? Ну развелись и что? Они не первые и не последние. Разводы бывают. Счастливая пара на фото. Хорошей и долгой им жизни. А вам господа хватит копаться в чужой жизни. Займитесь своей», — комментируют фолловеры.
Напомним, у Константина и Марии Ивлевых двое детей — сын Матвей и дочь Маруся.
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Звёзды , Константин Ивлев , ЦСКА , Динамо , passion.ru
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