«Ксюху накрыло»: Шнуров разнес Собчак

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Стихотворение певец приурочил к нападению на телеведущую, которое случилось 27 июня в одном из монастыре Екатеринбурга, куда Собчак приехала со своей съемочной группой.

Сергей Шнуров написал, что ей "как крабам, все неймется".