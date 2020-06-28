«Ксюху накрыло»: Шнуров разнес Собчак

Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

«Ксюху накрыло»: Шнуров посвятил Собчак стихотворение 

Анастасия Иванова 3 часа назад
Певец Сергей Шнуров посвятил Ксении Собчак стихотворение. Им он поделился в своем Instagram-аккаунте.
Стихотворение певец приурочил к нападению на телеведущую, которое случилось 27 июня в одном из монастыре Екатеринбурга, куда Собчак приехала со своей съемочной группой.
Сергей Шнуров написал, что ей "как крабам, все неймется".
"Нос вчера еще сломала, Но внимания ей мало. Тему держит норовисто, Быстрая как Норрис Чак, И к монахам-каратистам Скачет Ксения Собчак. На неё плевать монаху. Кто она? Какой морали? И послали ее на ***, Так бывает на Урале. Ксюху, так сказать, накрыло, Всех переорала ором. Мало? Ткнули клумбой в рыло, Чтоб не лезла под забором".
Ранее "Рамблер" сообщал, что Собчак обвиняют во лжи об избиении в монастыре.
Звёзды , Видео , Чак Норрис , Ксения Собчак , Сергей Шнуров
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Идите в ж**у, заслуженные!»
«Идите в ж**у, заслуженные!»
Буйнова похоронят рядом с Заворотнюк
Буйнова похоронят рядом с Заворотнюк
Невеста Роналду поразила фанатов фото сзади
Невеста Роналду поразила фанатов фото сзади
Видео
Модель в нижнем белье сыграла на барабанах
04:13
Модель в нижнем белье сыграла на барабанах
Красота
Дочь Ефремова возмутило поведение журналистов
01:14
Дочь Ефремова возмутило поведение журналистов
Звёзды
«Алкоголик никогда не изменится»
01:41
«Алкоголик никогда не изменится»
Звёзды
Самое лучшее бесплатное удобрение для огорода
03:26
Самое лучшее бесплатное удобрение для огорода
Дом и сад
Знаменитости, которых уже не узнать
12:37
Знаменитости, которых уже не узнать
Звёзды Красота
Почему не стоит держать в доме кактусы
03:11
Почему не стоит держать в доме кактусы
Дом и сад
Как отличить качественный сыр от подделки
02:35
Как отличить качественный сыр от подделки
Еда
Стефания Маликова показала маленького брата
03:09
Стефания Маликова показала маленького брата
Звёзды Дети
«Ксюху накрыло»: Шнуров разнес Собчак
02:02
«Ксюху накрыло»: Шнуров разнес Собчак
Звёзды
«У меня просто секса давно не было»
01:24
«У меня просто секса давно не было»
Звёзды
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение