«Ксюху накрыло»: Шнуров разнес Собчак

Певец Сергей Шнуров посвятил Ксении Собчак стихотворение. Им он поделился в своем Instagram-аккаунте.
Стихотворение певец приурочил к нападению на телеведущую, которое случилось 27 июня в одном из монастыре Екатеринбурга, куда Собчак приехала со своей съемочной группой.
Сергей Шнуров написал, что ей "как крабам, все неймется".
"Нос вчера еще сломала, Но внимания ей мало. Тему держит норовисто, Быстрая как Норрис Чак, И к монахам-каратистам Скачет Ксения Собчак. На неё плевать монаху. Кто она? Какой морали? И послали ее на ***, Так бывает на Урале. Ксюху, так сказать, накрыло, Всех переорала ором. Мало? Ткнули клумбой в рыло, Чтоб не лезла под забором".
Ранее "Рамблер" сообщал, что Собчак обвиняют во лжи об избиении в монастыре.