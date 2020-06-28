«Не хочу ругаться с Пашей»

Этот год выдался для Агаты Муцениеце богатым на события. Так, к примеру, знаменитость вернулась на съемочную площадку вокального проекта «Голос. Дети» на Первом канале, выступив в качестве соведущей Дмитрия Нагиева . И если с профессиональной точки зрения в жизни у актрисы все стабильно, то в сфере личных отношений не все так просто. Сначала Агата объявила о намерении развестись с мужем. А спустя некоторое время, девушка рассказала о крупной ссоре с Павлом Прилучным. В итоге актриса приняла решение переехать в квартиру вместе с детьми, оставив супруга в загородном особняке.

На фоне всех этих событий Муцениеце уверяла поклонников в том, что она все также любит мужа. Но сейчас ей нужно в первую очередь думать о семилетнем сыне Тимофее и четырехлетней дочке Мии. Знаменитость подметила, что хочет обеспечить своим наследникам беззаботное детство. А для этого, как считает экс-возлюбленная Павла, они должны как можно дольше оставаться в неведении всех взрослых проблем.

В своем шоу «Честный развод» актриса призналась, что уже объяснила детям, почему они будут жить отдельно от отца. При этом Агата уверена, что ее сын и дочка вряд ли понимают значение слова развод. Примечательно, что семилетний Тимофей посоветовал звездной маме помириться с папой и доказать ему свою любовь «хорошим поцелуем». К таким словам сына Муцениеце отнеслась с юмором. Девушка удивилась тому, каким проницательным растет ее мальчик.