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«Не хочу ругаться с Пашей»: Муцениеце уже объяснила детям, почему они будут жить отдельно от отца 

Teleprogramma.pro 3 часа назад
«Не хочу ругаться с Пашей»
Фото: Teleprogramma.pro
Этот год выдался для Агаты Муцениеце богатым на события. Так, к примеру, знаменитость вернулась на съемочную площадку вокального проекта «Голос. Дети» на Первом канале, выступив в качестве соведущей Дмитрия Нагиева. И если с профессиональной точки зрения в жизни у актрисы все стабильно, то в сфере личных отношений не все так просто. Сначала Агата объявила о намерении развестись с мужем. А спустя некоторое время, девушка рассказала о крупной ссоре с Павлом Прилучным. В итоге актриса приняла решение переехать в квартиру вместе с детьми, оставив супруга в загородном особняке.
На фоне всех этих событий Муцениеце уверяла поклонников в том, что она все также любит мужа. Но сейчас ей нужно в первую очередь думать о семилетнем сыне Тимофее и четырехлетней дочке Мии. Знаменитость подметила, что хочет обеспечить своим наследникам беззаботное детство. А для этого, как считает экс-возлюбленная Павла, они должны как можно дольше оставаться в неведении всех взрослых проблем.
В своем шоу «Честный развод» актриса призналась, что уже объяснила детям, почему они будут жить отдельно от отца. При этом Агата уверена, что ее сын и дочка вряд ли понимают значение слова развод. Примечательно, что семилетний Тимофей посоветовал звездной маме помириться с папой и доказать ему свою любовь «хорошим поцелуем». К таким словам сына Муцениеце отнеслась с юмором. Девушка удивилась тому, каким проницательным растет ее мальчик.
«Я объяснила им, что не хочу ругаться с Пашей, поэтому нам с ним лучше жить раздельно», — отметила актриса.
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Звёзды , Дмитрий Нагиев , Агата Муцениеце
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