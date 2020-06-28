38-летняя экс-участница группы «ВИА Гра» Вера Брежнева откровенно рассказала поклонникам о том, что не считает себя идеалом красоты.

Веру Брежневу многие считают секс-символом российского шоу-бизнеса. Сама она не скрывает, что у нее, как и у всех женщин, есть недостатки.

«Седые волосы уже давно есть. Маскируем. С натуральными уже не походишь», — ответила певица на вопрос одной из поклонниц в Instagram.

Также Вера неожиданно призналась, что планирует удалить родинки.

«В скором времени планирую удалить все родинки. Буду привыкать», — цитирует Брежневу Telegram-канал «Только никому».

Кроме того, певица уже не в первый раз призналась, что поддерживает себя в форме с помощью диет и регулярных тренировок, отметив, что после тридцати лет сложнее сохранять идеальную фигуру.