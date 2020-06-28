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«Маскирую седые волосы и собираюсь удалять родинки»: Вера Брежнева честно рассказала о своей внешности 

WMJ.ru и ещё 1 2 часа назад
«Седые волосы уже давно есть»
Фото: WMJ.ru
38-летняя экс-участница группы «ВИА Гра» Вера Брежнева откровенно рассказала поклонникам о том, что не считает себя идеалом красоты.
Веру Брежневу многие считают секс-символом российского шоу-бизнеса. Сама она не скрывает, что у нее, как и у всех женщин, есть недостатки.
«Седые волосы уже давно есть. Маскируем. С натуральными уже не походишь», — ответила певица на вопрос одной из поклонниц в Instagram.
Также Вера неожиданно призналась, что планирует удалить родинки.
«В скором времени планирую удалить все родинки. Буду привыкать», — цитирует Брежневу Telegram-канал «Только никому».
Кроме того, певица уже не в первый раз призналась, что поддерживает себя в форме с помощью диет и регулярных тренировок, отметив, что после тридцати лет сложнее сохранять идеальную фигуру.
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Звёзды , Вера Брежнева
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