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«Оля! Полегче»: полуголая Бузова в чепчике соблазнила роскошной фигурой в парной 

Teleprogramma.pro 1 час назад
Бузова оголилась в бане
Фото: @buzova86
Ведущая проекта «Дом-2» Ольга Бузова покорила поклонников изящной фигурой в мини-бикини. Фанаты знаменитости подметили, что возлюбленная шоумена Давида Манукяна вслед за Анастасией Волочковой устроила фотосессию в парной. Светская львица отдала предпочтение купальнику, который едва прикрывал соблазнительные изгибы ее звездного тела. Многие обратили внимание на то, что их любимица позировала в полуголом виде, блеснув стройными ножками, точеной талией, плоским животиком и красивой линией декольте. Среди подписчиков теледивы нашлись и те, кто похвалил Олю за смелость. Фоловеры сошлись во мнении, что в снимке Бузовой не было ничего фривольного или вульгарного. Как это могло показаться диванным критикам.
@buzova86
Судя по всему, автором соблазнительного снимка телеведущей выступил ее возлюбленный — шоумен Давид Манукян. Именно с ним Бузова проводит уикенд в одном из банных комплексов. Перед объективом фотокамеры знаменитость предстала в чепчике и с березовым веником. Дав понять, что она готова попариться.
«Ух, какое жаркое фото! Просто восторг», «Обворожительная наша Оленька!», «Вас Давид запечатлел?! Какой заботливый у вас любимый», «Какой релакс! Завидуем вам», «Идеальная девочка», «Оля! Полегче», «Супер! Красотка», — такие комментарии появились под снимком возлюбленной Давида Манукяна.
Поклонники телеведущей также пошутили, что после того, как Бузова побывала в парной, они ждут от нее только одного — фирменный шпагат точь-в-точь как у Анастасии Волочковой.
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