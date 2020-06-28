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«Очень глупая женщина»: Кристину Асмус разнесли за откровения об отношениях с Харламовым 

Экспресс газета 2 часа назад
«Асмус — очень глупая женщина»
Фото: Экспресс газета
Известный блогер Лена Миро подвергла резкой критике 32-летнюю российскую актрису театра и кино Кристину Асмус. Поводом для этого послужили высказывания последней.
Комментируя свое расставание с юмористом Гариком Харламовым, Асмус заявила:
«Все-таки над отношениями нужно работать обоим».
Обозревательница считает, что слова о «работе над отношениями» всегда произносятся недалекими людьми, которые превращают в кошмар любой союз. Миро отмечает, что в отношениях нужно отдыхать, а вот работать стоит над собой и своими проектами. В этом смысле Асмус, по мнению блогера, является глупой женщиной, что уж говорить о ее бывшем муже.
«Для курицы отношения — главное в жизни. Самоцель. «Он не работал над отношениями», — именно так выглядит излюбленное курицами оправдание своей собственной нечистоплотности. Сильные и умные люди работают над собой. Слабые и глупые — над отношениями. Кристина Асмус — очень глупая женщина, а уж Харламов — вообще форменный идиот», — заключила Миро на страницах своего «Живого Журнала».
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Женский форум 25
Звёзды , Гарик Харламов , Кристина Асмус , Лена Миро
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