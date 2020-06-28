Известный блогер Лена Миро подвергла резкой критике 32-летнюю российскую актрису театра и кино Кристину Асмус . Поводом для этого послужили высказывания последней.

Комментируя свое расставание с юмористом Гариком Харламовым , Асмус заявила:

«Все-таки над отношениями нужно работать обоим».

Обозревательница считает, что слова о «работе над отношениями» всегда произносятся недалекими людьми, которые превращают в кошмар любой союз. Миро отмечает, что в отношениях нужно отдыхать, а вот работать стоит над собой и своими проектами. В этом смысле Асмус, по мнению блогера, является глупой женщиной, что уж говорить о ее бывшем муже.