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Лариса Гузеева: «Внуки — не моя это история, я этого не понимаю» 

News.ru 45 минут назад
Гузеева: «Внуки — не моя это история»
Фото: News.ru
Телеведущая программы «Давай поженимся!» Лариса Гузеева решила самосовершенствоваться. Этот опыт она планирует передать будущим внукам.
"Я буду подавать только хороший пример детям своим и будущим внукам. Надеюсь, дождусь их", — отметила актриса.
При этом Гузеева не скрывает, что не будет классической бабушкой. Она собирается и дальше большую часть своего времени проводить на работе.
"Я детям сказала, что, когда будут внуки — приезжать ко мне строго в выходные на часок, чтоб все были сытые, а памперсы чистые. Внуки — не моя это история, я этого не понимаю. Детей я родила поздно, так как мама очень переживала, — призналась звезда".
Она добавила, что сама в детстве была ужасно ленивой. За неё все делала мать. Будучи взрослой она всему научилась. Нет смысла заставлять детей что-то делать. Они впитывают всю информацию и поведение, смотря на родственником, передаёт Star Hit.
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Звёзды , Лариса Гузеева
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