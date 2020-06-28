Телеведущая программы «Давай поженимся!» Лариса Гузеева решила самосовершенствоваться. Этот опыт она планирует передать будущим внукам.

"Я буду подавать только хороший пример детям своим и будущим внукам. Надеюсь, дождусь их", — отметила актриса.

При этом Гузеева не скрывает, что не будет классической бабушкой. Она собирается и дальше большую часть своего времени проводить на работе.

"Я детям сказала, что, когда будут внуки — приезжать ко мне строго в выходные на часок, чтоб все были сытые, а памперсы чистые. Внуки — не моя это история, я этого не понимаю. Детей я родила поздно, так как мама очень переживала, — призналась звезда".

Она добавила, что сама в детстве была ужасно ленивой. За неё все делала мать. Будучи взрослой она всему научилась. Нет смысла заставлять детей что-то делать. Они впитывают всю информацию и поведение, смотря на родственником, передаёт Star Hit.