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«Вы охренели все со своим Гариком!»: Гузеева выругалась после известий о разводе Харламова 

Teleprogramma.pro 31 минуту назад
Гузеева: «Вы охренели все со своим Гариком!»
Фото: Teleprogramma.pro
Телеведущая и актриса Лариса Гузеева выругалась, когда ей позвонили журналисты программы «Ты не поверишь!» на канале НТВ и попросили прокомментировать развод юмориста Гарика Харламова и его супруги актрисы Кристины Асмус. В браке они были восемь лет, но совсем недавно на своих страничках в соцсетях почти одновременно объявили, что их семья распалась. У пары, кстати, есть совместная дочь, но она не спасла брак.
«Вы охренели все со своим Гариком!» — заявила рассерженная Лариса Гузеева и после этого больше не стала общаться, бросив трубку телефона.
Любопытно, что Асмус и Харламов еще несколько месяцев назад на всех светских мероприятиях говорили, что счастливы вместе. Впрочем, уже тогда журналисты программы обратили внимание, что Асмус не носит обручальное кольцо. Тогда она говорила, что носить кольцо ей простои некомфортно.
Напомним, что Гарик Харламов регулярно в соцсетях высмеивает Ларису Гузееву и ее программу «Давай поженимся!» В ответ телеведущая предпочитает не комментировать ситуацию. Сейчас все подписчики Харламова говорят, что ему нужно срочно идти на «Давай поженимся!» и искать себе новую супругу. Якобы Лариса Гузеева ему точно поможет.
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Звёзды , Гарик Харламов , Кристина Асмус , Лариса Гузеева , НТВ
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