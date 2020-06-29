Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

Волочкова обматерила полицейских 

Lenta.ru и ещё 20 1 час назад
Российская балерина Анастасия Волочкова поскандалила с полицией из-за посещения закрытого на карантина села Дивеево. Об этом сообщает «НН.ру».
На артистку составили административный протокол, который она отказалась подписывать.
«Вы занимаетесь какой-то херней просто. Я своим именем урегулирую этот процесс. Потому что вы — не мужчины. Вы в намордниках этих будете ходить всю свою оставшуюся жизнь», — сказала балерина полицейским.
Одного из сотрудников правоохранительным органов она назвала «последним чмом». Волочкова напомнила ему о своей популярности среди местных жителей, а также заявила, что она «прима-балерина всея Руси».
Последние новости
В Москве произошел взрыв в жилом доме В Москве произошел взрыв в жилом доме Тарифы ЖКХ в России вырастут с 1 июля вопреки пандемии Тарифы ЖКХ в России вырастут с 1 июля вопреки пандемии Москвичам назвали стоимость проезда по ЦКАД Москвичам назвали стоимость проезда по ЦКАД
Звёзды , Видео , Другое , Анастасия Волочкова
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Буйнова похоронят рядом с Заворотнюк
Буйнова похоронят рядом с Заворотнюк
«Костя почти всех перепробовал»
«Костя почти всех перепробовал»
49-летняя Хмельницкая показала фигуру в монокини
49-летняя Хмельницкая показала фигуру в монокини
Видео
Модель в нижнем белье сыграла на барабанах
04:13
Модель в нижнем белье сыграла на барабанах
Красота
Дочь Ефремова возмутило поведение журналистов
01:14
Дочь Ефремова возмутило поведение журналистов
Звёзды
«Алкоголик никогда не изменится»
01:41
«Алкоголик никогда не изменится»
Звёзды
Внуки советских звёзд, унаследовавшие их гены
03:38
Внуки советских звёзд, унаследовавшие их гены
Дети Звёзды
Кухонные аксессуары, которые заменят дорогие гаджеты
04:47
Кухонные аксессуары, которые заменят дорогие гаджеты
Дом и сад
Знаменитости, «испортившие» фото обычных людей
10:24
Знаменитости, «испортившие» фото обычных людей
Звёзды
Врач посоветовала нюхать черешню
04:14
Врач посоветовала нюхать черешню
Еда
Самые странные пластические операции
10:31
Самые странные пластические операции
Красота
Что стало с внучкой Ливанова, отца которой посадили
02:02
Что стало с внучкой Ливанова, отца которой посадили
Дети Звёзды
Избитый оператор Собчак рассказал про съемки
02:02
Избитый оператор Собчак рассказал про съемки
Звёзды
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение