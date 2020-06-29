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Пугачева поразила фанатов новым образом после самоизоляции 

Мира Маркина 5 часов назад
Пугачева поразила фанатов своим внешним видом
Фото: РИА Новости
Алла Пугачева опубликовала новую фотографию и поразила подписчиков своим внешним видом.
Не так давно Примадонна побывала в гостях у семьи Юдашкиных. Для пикника в компании друзей певица выбрала мятный костюм в горох, в котором отмечала Пасху вместе с Максимом Галкиным и детьми Гарри и Лизой.
Фанатов удивил не наряд звезды, а ее прическа: Пугачева сделала аккуратный пучок, что добавило ей женственности и молодости. Подписчики певицы сошлись во мнении, что она очень похорошела за время самоизоляции. А некоторые и вовсе заявили, что теперь 71-летняя Пугачева выглядит на 35 лет.
«Как же вы похожи на Кристину! Конечно Вы возразите, сказав, что она на вас похожа, но нет, я имею ввиду возраст. Так молоды, свежи, хороши собой! Так держать!»,
«Другой человек»,
«Алла Борисовна, вам тут 35 лет! Молодцы!»,
«С первого взгляда — Анжелика Варум! Молодости, красоты, любви и счастья! Невероятное преображение!».
@alla_orfey
Напомним, ранее "Рамблер" сообщал о том, что в Сеть выложили архивный снимок Пугачевой на пляже.
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Женский форум 21
Звёзды , Анжелика Варум , Максим Галкин , Алла Пугачева
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