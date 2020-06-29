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Гузеева резко высказалась о разводе Харламова и Асмус 

Мира Маркина 4 часа назад
Лариса Гузеева резко высказалась о разводе Гарика Харламова и Кристины Асмус.
На днях телеведущей позвонили журналисты программы "Ты не поверишь!" на канале НТВ с просьбой прокомментировать разрыв актрисы и юмориста. Супруги прожили в браке восемь лет, но не так давно на своих страницах в Instagram сообщили о своем решении развестись.
Гузеева, в свою очередь, ярко продемонстрировала, что ей данная тема неинтересна:
«Вы о******и все со своим Гариком!»,
— крикнула телеведущая и бросила трубку.
Кстати, Харламов нередко высмеивает шоу Гузеевой "Давай поженимся!". Однако телеведущая это никак не комментирует. Теперь же подписчики Харламова уверены, что юмористу следует отправиться на шоу, чтобы найти себе новую жену. Фанаты комика не сомневаются, — Гузеева ему в этом поможет.
Напомним, ранее "Рамблер" сообщал о том, что Гузееву просят найти невесту Харламову.
Звёзды , Видео , Гарик Харламов , Кристина Асмус , Лариса Гузеева , НТВ
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