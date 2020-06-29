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Эмили Ратаковски прошлась по улицам в прозрачном наряде и удивила поклонников 

Lenta.ru 4 часа назад
Модель прошлась по улицам в прозрачном наряде
Фото: @emrata
Американская супермодель, актриса и предпринимательница Эмили Ратаковски поделилась откровенными снимками и порадовала подписчиков. Кадры появились в ее Instagram-аккаунте.
На размещенных фотографиях 29-летняя знаменитость запечатлена в прозрачном наряде собственного бренда Inamorata Woman, надетого поверх черного комплекта нижнего белья. Ее образ дополнили белые кеды и черная сумка. Папарацци сняли модель на улицах Нью-Йорка во время ее прогулки с супругом Себастьяном Беар-Макклардом.
@emrata
Поклонников удивил внешний вид Ратаковски, однако они отнеслись к кадрам с юмором. «Красотка!», «Все смотрят на тебя! Но я бы сделала то же самое», «Мужчина, который на тебя засмотрелся — лучший. Ты сделала его жизнь!», «Ты потрясающая», — комментировали они пост, набравший 1,4 миллиона лайков.
Ранее в июне Ратаковски стала блондинкой и показала новое фото в бикини. На опубликованном снимке модель позирует в черном купальнике и демонстрирует обновленный цвет волос. Подписчики знаменитости оценили ее новый имидж.
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