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Ратаковски прошлась по улице в прозрачном наряде и изумила фанатов 

Мира Маркина 4 часа назад
Ратаковски в «голом» наряде подразнила фанатов
Фото: @emrata
Американская супермодель Эмили Ратаковски прошлась по городу в прозрачном наряде и поразила поклонников. Фотографии с прогулки звезда опубликовала в своем Instagram.
На снимках Ратаковски предстала в костюме собственного бренда Inamorata Woman, надетого поверх черного нижнего белья. Звезда дополнила образ белыми кедами и черной сумкой. Папарацци сфотографировали модель во время ее прогулки с мужем Себастьяном Беар-Макклардом.
@emrata
@emrata
Фанатов удивил внешний вид модели, но при этом они отнеслись к нему с юмором:
«Красотка!»,
«Все смотрят на тебя! Но я бы сделала то же самое»,
«Мужчина, который на тебя засмотрелся — лучший. Ты сделала его жизнь!»,
«Ты потрясающая».
Напомним, ранее "Рамблер" сообщал о том, что Ратаковски объяснила свою страсть к откровенным фото.
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