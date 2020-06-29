Ратаковски в «голом» наряде подразнила фанатов

Американская супермодель Эмили Ратаковски прошлась по городу в прозрачном наряде и поразила поклонников. Фотографии с прогулки звезда опубликовала в своем Instagram.
На снимках Ратаковски предстала в костюме собственного бренда Inamorata Woman, надетого поверх черного нижнего белья. Звезда дополнила образ белыми кедами и черной сумкой. Папарацци сфотографировали модель во время ее прогулки с мужем Себастьяном Беар-Макклардом.
@emrata
@emrata
Фанатов удивил внешний вид модели, но при этом они отнеслись к нему с юмором:
«Красотка!»,
«Все смотрят на тебя! Но я бы сделала то же самое»,
«Мужчина, который на тебя засмотрелся — лучший. Ты сделала его жизнь!»,
«Ты потрясающая».
Напомним, ранее "Рамблер" сообщал о том, что Ратаковски объяснила свою страсть к откровенным фото.