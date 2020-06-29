Ратаковски в «голом» наряде подразнила фанатов

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Американская супермодель Эмили Ратаковски прошлась по городу в прозрачном наряде и поразила поклонников. Фотографии с прогулки звезда опубликовала в своем Instagram.

На снимках Ратаковски предстала в костюме собственного бренда Inamorata Woman, надетого поверх черного нижнего белья. Звезда дополнила образ белыми кедами и черной сумкой. Папарацци сфотографировали модель во время ее прогулки с мужем Себастьяном Беар-Макклардом.

@emrata

@emrata

Фанатов удивил внешний вид модели, но при этом они отнеслись к нему с юмором:

«Красотка!»,

«Все смотрят на тебя! Но я бы сделала то же самое»,

«Мужчина, который на тебя засмотрелся — лучший. Ты сделала его жизнь!»,