Гимнастка восхитила фанатов фотографией с пляжа

Публикация доступна в ее Instagram-аккаунте.
На фото румынка позирует в бежевом купальнике. «Почувствуй это. Что? Свободу!» — написала Иордаке.
Подписчики отметили привлекательность спортсменки. «Ты в огне», «Такая красивая!», «Красивая картинка, красивая девушка, красивое тело», — заметили они в комментариях под постом.
@larisa_iordache
Кроме пяти золотых наград континентального первенства, в активе Иордаке два серебра и две бронзы чемпионата мира. Также она заняла третье место на Олимпийских играх-2012 в командном многоборье.
Ранее российская пловчиха Юлия Ефимова также опубликовала фото в купальнике с пляжа в Калифорнии, которое взволновало фанатов. «Нет ничего более абсурдного, чем пловчиха в купальнике. Всем хорошего дня», — подписала снимок спортсменка.