Гимнастка восхитила фанатов фотографией с пляжа

Все новости на карте

Публикация доступна в ее Instagram-аккаунте.

На фото румынка позирует в бежевом купальнике. «Почувствуй это. Что? Свободу!» — написала Иордаке.

Подписчики отметили привлекательность спортсменки. «Ты в огне», «Такая красивая!», «Красивая картинка, красивая девушка, красивое тело», — заметили они в комментариях под постом.

@larisa_iordache

Кроме пяти золотых наград континентального первенства, в активе Иордаке два серебра и две бронзы чемпионата мира. Также она заняла третье место на Олимпийских играх-2012 в командном многоборье.