Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

Боня получила МРОТ от государства, но осталась недовольна 

Мира Маркина 4 часа назад
Боня получила МРОТ, но осталась недовольна
Фото: @victoriabonya
Виктория Боня получила МРОТ от государства в размере 12 130 рублей, но осталась недовольна. Об этом бывшая звезда "Дома-2" рассказала в своем Instagram.
По словам Бони, о поступлении денежных средств ей сообщила бухгалтер:
«Я не просила ее подавать это заявление и считаю, что эта сумма никак не сможет покрыть те убытки, которые мы понесли во время простоя».
Звезда подчеркнула, что не нуждается в этих деньгах. Боня рассказала, что отдаст полученные средства одной из малоимущих семей. Кроме того, телеведущая пообещала выделить еще две МРОТ для тех, кто сейчас остро нуждается в деньгах.
Боня также посетовала на то, что государство выделяет нуждающимся семьям так мало средств. Звезда напомнила, что Россия богата ресурсами, и малоимущим нужно платить надбавку в 150 тысяч рублей.
Напомним, ранее "Рамблер" сообщал о том, что Боня рассказала о болезни бывшего мужа.
Видео дня. Знаменитости, которых уже не узнать
Звёзды , Виктория Боня
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Буйнова похоронят рядом с Заворотнюк
Буйнова похоронят рядом с Заворотнюк
Модель полностью обнажилась и порадовала фанатов
Модель полностью обнажилась и порадовала фанатов
«Костя почти всех перепробовал»
«Костя почти всех перепробовал»
Видео
Модель в нижнем белье сыграла на барабанах
04:13
Модель в нижнем белье сыграла на барабанах
Красота
Дочь Ефремова возмутило поведение журналистов
01:14
Дочь Ефремова возмутило поведение журналистов
Звёзды
«Алкоголик никогда не изменится»
01:41
«Алкоголик никогда не изменится»
Звёзды
Знаменитости, «испортившие» фото обычных людей
10:24
Знаменитости, «испортившие» фото обычных людей
Звёзды
Врач посоветовала нюхать черешню
04:14
Врач посоветовала нюхать черешню
Еда
Самые странные пластические операции
10:31
Самые странные пластические операции
Красота
Что стало с внучкой Ливанова, отца которой посадили
02:02
Что стало с внучкой Ливанова, отца которой посадили
Дети Звёзды
Самое лучшее бесплатное удобрение для огорода
03:26
Самое лучшее бесплатное удобрение для огорода
Дом и сад
Знаменитости, которых уже не узнать
12:37
Знаменитости, которых уже не узнать
Звёзды Красота
Почему не стоит держать в доме кактусы
03:11
Почему не стоит держать в доме кактусы
Дом и сад
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение