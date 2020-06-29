Боня получила МРОТ, но осталась недовольна

Виктория Боня получила МРОТ от государства в размере 12 130 рублей, но осталась недовольна. Об этом бывшая звезда "Дома-2" рассказала в своем Instagram.

По словам Бони, о поступлении денежных средств ей сообщила бухгалтер:

«Я не просила ее подавать это заявление и считаю, что эта сумма никак не сможет покрыть те убытки, которые мы понесли во время простоя».

Звезда подчеркнула, что не нуждается в этих деньгах. Боня рассказала, что отдаст полученные средства одной из малоимущих семей. Кроме того, телеведущая пообещала выделить еще две МРОТ для тех, кто сейчас остро нуждается в деньгах.

Боня также посетовала на то, что государство выделяет нуждающимся семьям так мало средств. Звезда напомнила, что Россия богата ресурсами, и малоимущим нужно платить надбавку в 150 тысяч рублей.