Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

Популярная певица показала фото топлес 

Lenta.ru 1 час назад
Популярная британская поп-певица Рита Ора поделилась откровенными фотографиями без нижнего белья в рамках акции по поддержке сексуальных меньшинств. Серия снимков появилась в ее Instagram-аккаунте.
На одном из снимков 29-летняя исполнительница запечатлена топлес в зеркале. На другом кадре артистка красит губы помадой бренда MAC красного цвета. Образ знаменитости дополняют несколько браслетов и ожерелье, ее волосы заплетены в две косы.
@ritaora
В описании к публикации певица выразила свою солидарность ЛГБТ-сообществу и рассказала о том, что макияж она сделала себе сама. Подписчики восхитились ее внешним видом. «Красотка!», «Мне нравится твой наряд», «Вау, шикарная», «У тебя получается делать хороший макияж», — высказывались фанаты.
Рита Ора добавила под постом смайлик в виде радуги в честь Месяца прав геев и лесбиянок (Gay and Lesbian Pride Month), который ежегодно отмечается в США в июне. Известно, что дата стала памятной после серии конфликтов между людьми нетрадиционной сексуальной ориентации и полицейскими в Нью-Йорке в 1969 году.
В июне 54-летняя бывшая супермодель Паулина Поризкова опубликовала снимок в бикини в поддержку геев. Она попозировала в купальнике золотого цвета на фоне радуги. Ее запечатлели в океане с растрепанными волосами.
Последние новости
Главврач прокомментировал мешки для трупов возле больницы в Коммунарке Главврач прокомментировал мешки для трупов возле больницы в Коммунарке Россиянам захотели разрешить жаловаться в органы власти через «Госуслуги» Россиянам захотели разрешить жаловаться в органы власти через «Госуслуги» Трамп отправился играть в гольф во время беспорядков в США Трамп отправился играть в гольф во время беспорядков в США
Женский форум 3
Звёзды , Видео , Рита Ора , Паулина Поризкова
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Самая красивая женщина позировала в платье без белья
Самая красивая женщина позировала в платье без белья
В Китае восхитились русским блюдом
В Китае восхитились русским блюдом
Самые позорные наряды русских выпускниц
Самые позорные наряды русских выпускниц
Видео
Модель в нижнем белье сыграла на барабанах
04:13
Модель в нижнем белье сыграла на барабанах
Красота
Дочь Ефремова возмутило поведение журналистов
01:14
Дочь Ефремова возмутило поведение журналистов
Звёзды
«Алкоголик никогда не изменится»
01:41
«Алкоголик никогда не изменится»
Звёзды
Врач посоветовала нюхать черешню
04:14
Врач посоветовала нюхать черешню
Еда
Самые странные пластические операции
10:31
Самые странные пластические операции
Красота
Что стало с внучкой Ливанова, отца которой посадили
02:02
Что стало с внучкой Ливанова, отца которой посадили
Дети Звёзды
Самое лучшее бесплатное удобрение для огорода
03:26
Самое лучшее бесплатное удобрение для огорода
Дом и сад
Знаменитости, которых уже не узнать
12:37
Знаменитости, которых уже не узнать
Звёзды Красота
Почему не стоит держать в доме кактусы
03:11
Почему не стоит держать в доме кактусы
Дом и сад
Как отличить качественный сыр от подделки
02:35
Как отличить качественный сыр от подделки
Еда
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение