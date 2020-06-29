Самая красивая женщина позировала в платье без белья

Американская супермодель палестинского происхождения Белла Хадид , которую ранее признали самой красивой женщиной в мире, поделилась снимками в откровенном наряде. Серия фотографий была опубликована на ее странице в Instagram.

На размещенных кадрах 23-летняя Хадид фотографируется в зеркале с букетом цветов, сидя на полу в собственном доме. Она попозировала без нижнего белья в облегающем платье с принтом в виде цветов, ткань которого просвечивает ее обнаженную грудь. Из аксессуаров на знаменитости — золотой браслет и колье.

@bellahadid

«Ребенок цветов», — подписала супермодель публикацию. Поклонники Хадид восхитились ее внешним видом в комментариях под постом.