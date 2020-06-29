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Самая красивая женщина в мире попозировала в облегающем платье без белья 

Lenta.ru 1 час назад
Самая красивая женщина позировала в платье без белья
Фото: @bellahadid
Американская супермодель палестинского происхождения Белла Хадид, которую ранее признали самой красивой женщиной в мире, поделилась снимками в откровенном наряде. Серия фотографий была опубликована на ее странице в Instagram.
На размещенных кадрах 23-летняя Хадид фотографируется в зеркале с букетом цветов, сидя на полу в собственном доме. Она попозировала без нижнего белья в облегающем платье с принтом в виде цветов, ткань которого просвечивает ее обнаженную грудь. Из аксессуаров на знаменитости — золотой браслет и колье.
@bellahadid
«Ребенок цветов», — подписала супермодель публикацию. Поклонники Хадид восхитились ее внешним видом в комментариях под постом.
«Вау, детка, ты шикарна», «Моя любовь», «Какая ты горячая», «Ты самая красивая женщина», «Королева!» —высказывались подписчики.
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Звёзды , Белла Хадид
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