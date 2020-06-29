"Я артист, клоун, а не оппозиционер. Это моя работа",

— заявил Ефремов.

По мнению Миро, актеру было неважно, в какой роли он предстанет перед народом, ведь его главная цель — заработать денег:

"То есть, все эти оппо-проекты типа «Гражданин поэт» были работой клоуна. Платили деньги? Читал стихи. Он — клоун, а не оппозиционер, а за выступления получает гонорар, который пропивает.

Жить как-то надо? Надо. Вот и читал стихи, потому что клоун".

Далее блогер попыталась порассуждать: действительно ли Ефремов считает себя клоуном, или он назвал себя таковым, преследуя определенные мотивы?

"Что сделал Миша? Сказал правду или просто спёкся, испугавшись срока? Я считаю, что всё-таки его слова теперь — то, что он действительно думает. […].

Артистическая тусовка отстояла Серебренникова, и легко отмазала бы Мишу. Написали бы очередное коллективное письмо, как они любят. Пришли бы точно так же в суд, давили б на следствие, у них ведь это всё хорошо получается".

В заключение поста Миро выразила надежду на то, что Ефремов наконец решил раскаяться за содеянное убийство:

"Но Михаил Ефремов спёкся — может, совесть не до конца он пропил? И ляпнул правду, а что в его словах не так?