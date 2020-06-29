Скандально известный светский хроникер Лена Миро высказалась о Михаиле Ефремове, который не так давно назвал себя клоуном.
"Я артист, клоун, а не оппозиционер. Это моя работа",
— заявил Ефремов.
По мнению Миро, актеру было неважно, в какой роли он предстанет перед народом, ведь его главная цель — заработать денег:
"То есть, все эти оппо-проекты типа «Гражданин поэт» были работой клоуна. Платили деньги? Читал стихи. Он — клоун, а не оппозиционер, а за выступления получает гонорар, который пропивает.
Жить как-то надо? Надо. Вот и читал стихи, потому что клоун".
Далее блогер попыталась порассуждать: действительно ли Ефремов считает себя клоуном, или он назвал себя таковым, преследуя определенные мотивы?
"Что сделал Миша? Сказал правду или просто спёкся, испугавшись срока? Я считаю, что всё-таки его слова теперь — то, что он действительно думает. […].
Артистическая тусовка отстояла Серебренникова, и легко отмазала бы Мишу. Написали бы очередное коллективное письмо, как они любят. Пришли бы точно так же в суд, давили б на следствие, у них ведь это всё хорошо получается".
В заключение поста Миро выразила надежду на то, что Ефремов наконец решил раскаяться за содеянное убийство:
"Но Михаил Ефремов спёкся — может, совесть не до конца он пропил? И ляпнул правду, а что в его словах не так?
Он — клоун. […]. Ефремов просто напросто признал известный всем факт".
Напомним, ранее "Рамблер" сообщал о том, что дочь Ефремова рассказала, как Рената Литвинова повлияла на ее ориентацию.